РЕПОРТАЖ: Манящая ягода: выращивание малины вдохнуло новую жизнь в деревни Дрогичинского района

Полесская земля всегда славилась разнообразием ягод. Собирая дикоросы, местные жители в сезон могут получить приличный доход. Другие же выращивают ягоды на собственном участке. Например, в Лунинецком районе масштабно культивируется клубника, которая стала брендом этого края. В Дрогичинском районе в последние годы получило признание малиноводство. Корреспонденты БЕЛТА побывали в деревнях, которые еще несколько лет назад считались бесперспективными, но благодаря малине их статус изменился.

В селах Дрогичинского района кусты малины можно увидеть практически в каждом дворе. Раньше ее люди выращивали в небольших объемах, в основном для себя. Ситуация начала меняться с 2014 года. "Район - аграрный. У нас немного промышленных предприятий и сельхозорганизаций, возникает проблема постоянной занятости населения. Люди ищут возможности для пополнения семейного бюджета, работая на своих земельных участках", - рассказывает об особенностях региона председатель Дрогичинского районного Совета депутатов Светлана Бартош. В районе насчитывается 133 деревни с различной перспективой развития, в 16 из них проживает до 15 человек.

Именно в малых населенных пунктах было много заброшенных участков. Представители земельной службы совместно с сельскими советами провели инвентаризацию неиспользуемого имущества. Затем местные власти выработали комплексную стратегию по наведению порядка.

"Насчитали 770 пустующих участков площадью примерно 350 га. Начали предлагать землю для развития личного подсобного хозяйства. Люди восприняли инициативу доброжелательно. Сказалось и то, что на дрогичинской земле ягодными культурами занимаются очень давно. Думаю, клубники у нас не меньше, чем на Лунинетчине. Выращивают люди и голубику, ежевику, крыжовник. Получила распространение малина", - отметила Светлана Бартош.

Сначала малиноводством занялись фермеры. Положительный пример оказался заразительным. Местные жители также стали выращивать ягоду в промышленных масштабах. С 2014 года Белагромпромбанк начал выдавать кредиты для развития подсобных хозяйств. Люди приобретали технику для обработки участков, оросительные системы, посадочный материал.

Житель деревни Язвины Сергей Чопко был одним из первых, кто приобрел домик с земельным участком под разведение ягод. Часть его территорий отведена под клубнику, еще около 40 соток - под малину. "Труда вкладываем очень много. Во-первых, нужен капельный полив, тем более, когда жаркая и сухая погода. Тогда ягода будет крупная, красивая. После сбора урожая (до зимы) нужно скосить кусты, а с начала марта - вновь в поле. Малина требует практически круглогодичного ухода, на отдых остается всего пару месяцев", - подчеркнул он.

Сбором ягод семья занимается самостоятельно, в разгар сезона помогают родственники. Мужчина расстраивается, как и многие его земляки, что зачастую труды не оправдывает цена на ягоду. Но отступать перед трудностями он не намерен. Со следующего года собирается заложить плантацию голубики.

В хозяйственный оборот уже вовлечено почти 400 участков и 300 га земли. Наибольшим спросом на начальных порах пользовались деревни недалеко от Дрогичина, в том числе входящие в состав Осовецкого сельского Совета. По словам председателя сельсовета Светланы Гречко, каждый зарабатывает на малине как может. "На сборе в день можно заработать Br25-30. А выборка идет с раннего утра до обеда", - сказала она. При этом сейчас самый разгар сезона, малины в изобилии. Цена на нее падает. Если площадь малинника большая и цена низкая, хозяевам не выгодно нанимать людей для уборки урожая. В этом случае некоторые приглашают желающих собрать малину для себя бесплатно. Как правило, предложение заинтересовывает городских жителей.

Пенсионеры Виктор и Валентина Шлапаковы в сладком бизнесе оказались по воле случая. Выйдя на заслуженный отдых, чета перебралась на малую родину Валентины Васильевны. Ее муж, коренной горожанин, нашел в деревне свое призвание. "Во-первых, занялись малиной для прибавки к пенсии. Во-вторых, мы очень любим землю, не можем сидеть на месте", - говорит женщина. Виктор Григорьевич подтверждает, что в деревне всегда найдется работа. "Пока выберешь малину, отвезешь и сдашь - уже часа три. Немного отдохнешь - и опять: то покосить, то прополоть, строительством занимаюсь. Земля требует труда и ухода. За это она отплатит сполна", - отмечает хозяин. В этом году пенсионеры засадили малиной 8 соток. В начале сезона справлялись сами, позже наняли в помощь работников.

Ягодный бизнес придал импульс развитию сельской местности. Людям потребовались удобрения и средства защиты для растений - начали открываться специализированные магазины. Неиспользуемые здания, особенно бани, приобретают под склады. Предприимчивые граждане отреагировали на спрос, открыв производство тары.

Но вырастить малину - еще полдела. Главное - ее продать. Только до обеда заготовители принимают ягоды, которые продадут покупателям в свежем виде. Если малину привезти позже или она будет перезрелой, ее возьмут на заморозку. Поэтому до 13 часов цена на продукцию одна, а после обеда может быть в два раза ниже. Конкуренция жесткая.

Частично проблему реализации ягод в Дрогичинском районе снимает Зеленый рынок. Он открылся в прошлом году на базе бывшего райагросервиса, в 2018-м там заработал цех заморозки. "Услуга востребована, потому что люди выращивают много сельхозпродукции. Малину принимаем уже четвертую неделю. В начале сезона в день нам сдавали от 900 кг, позже максимум было 12 т", - подсчитал директор рынка Владимир Губаревич.

По словам председателя райсовета депутатов Светланы Бартош, в Дрогичинском районе заинтересованы в привлечении инвестора, который бы построил перерабатывающее предприятие. При таком условии люди готовы увеличить объемы выращивания ягодных культур.

Алевтина ЧЕРНОВОЛОВА,

Фото Вадима ЯКУБЕНКА,

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