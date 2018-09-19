РЕПОРТАЖ: Мастер-класс для коллег и прием пациентов провели врачи Гомельской областной больницы в Лоеве

Десять гомельских специалистов выехали из областного центра рано утром, чтобы проконсультировать жителей Лоева и района. Врачей из Гомеля в центральной районной больнице ждали не только коллеги. Более 100 человек записались на прием заранее. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как отработан механизм широкого доступа к квалифицированной медпомощи жителей небольших регионов.

Во главе с главврачом Гомельской областной клинической больницы Владимиром Бугаковым в район прибыли главный внештатный невролог региона, заведующая акушерско-обсервационным отделением, врач-оториноларинголог, травматолог-ортопед, врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики и др. "Особенность посещения района в том, что кроме специалистов нашей больницы в состав бригады вошли сотрудники Гомельского государственного медицинского университета. Лечение заболеваний данного профиля - инсульты, ухудшение питания мозга на фоне атеросклероза сосудов, нарушение функции периферических нервов, вызванное патологией позвоночника, - остается одной из наиболее актуальных тем среди населения", - сразу вводит в курс дела главный врач Гомельской областной больницы Владимир Бугаков. По его словам, в начале января бригада врачей областной больницы уже выезжала в Лоевский район, однако из-за погодных условий не все желающие смогли получить консультацию. Решено организовать дополнительный, внеплановый выезд.

Мини-совещание по организационным вопросам с администрацией больницы - и специалисты принимают первых пациентов поликлиники в отведенных кабинетах. Время приема согласовано с графиком работы общественного транспорта, чтобы после консультации врачей такого уровня лоевчане смогли вернуться домой в этот же день.

Больница многолюдна. Исполняющая обязанности главного врача Лоевской центральной районной больницы Татьяна Ерошенко проводит небольшой экскурс о работе отделений.

Сегодня в районе 35 специалистов разного профиля стоят на страже здоровья 11,7 тыс. человек, 67,5% из которых - трудоспособного возраста. Местные жители получают необходимую помощь как в ЦРБ вместимостью около 100 койко-мест, так и в больнице сестринского ухода, трех амбулаториях врачей общей практики, десяти ФАПах.

Лоевчане говорят, что это больница, в которой и стены помогают выздоравливать. В этих словах - только доля метафоры. Новый трехэтажный корпус ЦРБ принял пациентов в декабре 2015 года. Оснащение и оборудование - на уровне.

К примеру, рентгенологический кабинет укомплектован всем необходимым. Многие райбольницы могут только позавидовать его оснащению. Здесь успешно осваивает вверенную ей территорию молодой врач-рентгенолог Анна Киселева. Девушка окончила медико-диагностический факультет Гомельского медуниверситета, прошла интернатуру в областной больнице и приступила к практике на Лоевщине. Здесь есть многое, включая переносной аппарат для обследования пациентов реанимации. В ближайшее время в больнице планируют проводить экскреторную урографию - диагностический метод исследования почек и мочевыводящих путей.

Новое оборудование приобретено и для клинико-диагностической лаборатории. Весь спектр клинических и биохимических анализов для жителей района выполняют здесь. Мощность биохимического анализатора - 200 исследований в час, а гематологического, который выдает результат в течение 30 секунд, - 120. "Буквально в эти дни запускаем новый аппарат для исследований гормонов щитовидной железы. Раньше отправляли материал в Гомель", - рассказывает заведующая лабораторией Ольга Кормильчик.

"Доктор, здравствуйте!" - еще с коридора приветствует своего спасителя Валентина Ивановна из деревни Малиновка. Медленно, но верно, с помощью спецприспособлений и своей сестры женщина следует на прием к врачу травматологу-ортопеду из Гомеля Олегу Киселеву. Протезирование коленного сустава дало осложнения, поэтому в июне доктор лично прооперировал по-боевому настроенную пациентку в областной больнице. Трансплантат пришлось убрать. Несмотря на заметное ограничение в движении и каркас, укрепляющий ногу, Валентина Ивановна сохраняет оптимизм. Она с надеждой подает травматологу-ортопеду DVD-диск со свежими рентгеновскими снимками. Через минуту на мониторе компьютера - полная картина состояния ноги пациентки. Прогресс есть.

Доктор подтверждает - случай непростой и к тому же не единственный. "Некоторые люди относятся к таким сложным операциям, как трансплантация тазобедренных или коленных суставов, словно это банальных техосмотр или ремонт автомобиля, при котором можно просто заменить деталь. Мировая практика показывает, что порядка 5% таких операций впоследствии дают осложнения. Поэтому принимать решение о подобной операции каждый человек должен осознанно, понимая, что пути назад уже не будет", - подчеркивает травматолог-ортопед.

Тем временем свое привычное место у операционного стола занимает врач-хирург Гомельской областной клинической больницы, куратор района Игорь Сушкин. Игорь Павлович много лет отработал в Лоевской ЦРБ, поставив на ноги не одну сотню местных жителей. Сейчас он курирует район, проводит консультации, мастер-классы для коллег. Сегодня снова со скальпелем. Около часа длилась операция по грыжесечению с установкой сетчатого трансплантата, в которой ему ассистировал врач-хирург Владимир Радюк.

"Доктор Сушкин - талантливейший хирург, многоплановый специалист. Даже много лет назад, когда не было такого оборудования, как сейчас, в старом корпусе больницы он проводил просто уникальные операции. Он помогал и годовалым малышам, и взрослым. Это врач, который лечит сначала словами, а потом своими золотыми руками. Человек огромной души, ответственный и отзывчивый. Когда узнала, что он приедет, пришла просто поблагодарить его. Думаю, любой человек в хирургическом отделении скажет о нем то же", - рассказывает местная жительница Наталья Михайловна.

Лоев стал малой профессиональной родиной Игоря Сушкина. В ЦРБ он прибыл по распределению к первому месту работы, длительное время трудился хирургом, возглавлял хирургическую службу района. Здесь прошло его становление как специалиста высшей пробы, здесь же родился его сын, который освоил лучевую диагностику.

К слову, у кабинета УЗИ-диагностики пациенты что-то живо обсуждают. Прием ведет врач ультразвуковой диагностики областной больницы Максим Сушкин. Продолжателя медицинской династии, основанной в Лоеве, здесь встречают по известной фамилии и с огромным уважением. "Огромная благодарность доктору. Очень внимательный, толковый, все объяснил, расшифровал сложные диагнозы простыми словами. Достойный сын своего отца", - делится впечатлениями жительница деревни Переделки Алла Гриб на выходе из кабинета.

Аппарат УЗИ высокого класса позволяет проводить широкий спектр диагностических исследований, визуализация достойная - дает оценку специалист из Гомеля.

На один день молодому коллеге из Гомеля уступил место у этого УЗИ-аппарата врач-легенда Анатолий Рысюк. В 1976 году дипломированный хирург, выпускник Гродненского медуниверситета, отработавший пять лет в Брагинской больнице, приехал в Лоев. Он хорошо помнит те времена, когда слушали пациентов не фонендоскопом, а трубкой, приставленной к уху. Когда приходилось работать с чернильным электрокардиографом. Начинал начмедом, освоил УЗИ-диагностику, до выхода на заслуженный отдых был заместителем главного врача. Спустя более 40 лет Анатолий Юлианович оценивает возможности техники нового поколения.

В этот день не остались без внимания и пациенты отделений стационара. Изучила историю болезни, поинтересовалась самочувствием и провела консультацию прямо у кровати больных заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсами медреабилитации и психиатрии Гомельского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук, доцент Наталья Усова.

Кстати, для восстановления пациентов неврологического и хирургического профиля в больнице обустроен зал лечебной физкультуры (ЛФК). Беговая дорожка, велотренажер, массажеры - инструктор в индивидуальном порядке подбирает комплекс упражнений для каждого.

За несколько часов специалисты областной больницы проконсультировали около 140 детей и взрослых. Итоги выездного приема делегация из областного центра подвела на встрече с коллективом больницы.

"Помощь областной больницы жителям районов, в том числе Лоевского, не ограничивается плановыми выездами специалистов на места. Это круглогодичная, целенаправленная, планомерная работа", - подчеркивает Владимир Бугаков. За 8 месяцев текущего года в стационаре областной больницы пролечено около 300 жителей Лоевского района, более 1,5 тыс. - принято в консультативной поликлинике, 76 пациентам проведено телемедицинское консультирование. Более 50 раз врачи областной больницы выезжали в лоевскую для оказания экстренной помощи, 6 врачей райбольницы прошли стажировку на базе ГОКБ.

Специалисты района и области объединяют усилия, чтобы улучшить показатели здоровья людей. Как результат - четкая тенденция к снижению смертности населения района. За 6 месяцев 2018 года данный показатель уменьшился на 8,3% в сравнении с аналогичным периодом 2017-го, а за 7 месяцев - на 12,6%. Снижение смертности трудоспособного населения за указанные периоды составило 10,5% и 18,3% соответственно. За каждой десятой долей процента - чья-то спасенная жизнь, чьи-то благодарные врачебному профессионализму родные и близкие.

Практика планово-консультативных выездов продолжается. В 2017 году за 180 таких приемов проконсультировано более 1700 пациентов, выполнено 25 операций, 107 сложных манипуляций. За 6 месяцев текущего - более 100 выездов, консультации получили более 800 пациентов.

Такие выездные приемы делают более доступной для жителей райцентров и скорую медицинскую, и диагностическую, и консультативную помощь.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА.

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