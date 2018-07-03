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РЕПОРТАЖ: Минск отмечает День Независимости

Регионы 03.07.2018 | 18:42
День Независимости Новости темы День Независимости
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В центре Минска сегодня людно: жители и гости столицы масштабно празднуют День Независимости Беларуси. После парада войск народ не спешит расходиться по домам, ведь впереди концерты, спортивные состязания и конкурсы. Основными площадками традиционно стали территория у Дворца спорта и Верхний город. Присоединились к народному гулянью и корреспонденты БЕЛТА.

Моросящий дождь не способен испортить праздничное настроение тем, кто пришел в центр Минска. Здесь выступают творческие коллективы и эстрадные исполнители. Укрывшиеся от дождя под зонтиками люди наслаждаются яркими выступлениями фольклорной группы "Купалiнка" и шоу-театра "Хвілінка", подпевают Наталье Тамело и Жанет.

Удобно расположившись за столиками и угощаясь горячим чаем и шашлыками, гости мероприятия делятся впечатлениями и планируют продолжение вечера. Одетые в вышиванки, официанты и повара, а всего их задействовано около 500 человек, наперебой зазывают покупателей.

В распоряжении гостей более 2,5 тыс. посадочных мест. Однако некоторые не спешат присесть, а пританцовывают рядом под зажигательные песни талантливых белорусов. Одна из них минчанка Ирина. Признается, что белорусская техника, которая была представлена на параде, очень впечатлила. "На День Независимости я пришла с подругой. В прошлом году тоже посещала мероприятие, но на параде побывала впервые. Военная техника оставила очень яркие впечатления", - рассказывает она.

Среди зрителей концерта у Дворца спорта можно встретить как белорусов, так и гостей из других стран. Так, в гости к сестре Наталье и заодно на праздник приехали из Калифорнии Вита с мужем. Вита отмечает хорошее настроение белорусов: "Солнца не видно, но люди все равно радуются и веселятся, очень приятно пройтись в толпе". Особенно понравилось выступление Государственного академического ансамбля танца Беларуси и парад техники. До переезда в США Вита жила в Минске, и раньше, говорит, не было такого размаха праздника, а сегодня здесь очень хорошо и весело. До 24 июля семья будет собирать впечатления о Беларуси, потом вернется домой. В качестве сувенира планируют купить белорусские вышиванки.

"Город мастеров" с 9 утра гостей праздника знакомит с изделиями белорусских ремесленников. Здесь представлена продукция более чем 150 народных умельцев со всей страны. Народ прохаживается по рядам, внимательно рассматривает магниты, изделия из соломы, керамики и стекла, примеряет бижутерию и льняные вышитые кофточки. Несмотря на то, что на календаре июль, у киоска с вязаными вещами ажиотаж. Витебчанка Татьяна демонстрирует красивые пушистые шапки из кролика, мягкие носки и варежки из козьего и кроличьего пуха, овечьей шерсти. На вопрос о секрете успешной торговли отвечает: главное - любить людей и подходить к делу с душой, тогда народ потянется.

Особое внимание посетителей привлек международный турнир по силовому экстриму Minsk Strong Battle. Среди участников соревнования сплошь богатыри: белорусы Руслан Багиров и Алексей Карпиеня, украинцы Роман Греков и Михаил Ходяков, литовец Ярос Миндаугас. Известный белорусский силач Александр Курак (по прозвищу Солигорский Медведь) стал судьей.

Площадку, где были организованы выступления спортсменов, плотным кольцом обступили зрители и болельщики. Спортсмены выполняют 4 упражнения: ось Аполлона, колодец в лямках, трек-пулл грузовика 12 т на 20 м и удержание груза перед собой в 25 кг на время или подъем гигантской гантели.

Каждый рывок, каждая поднятая штанга сопровождались аплодисментами. Многие, как было слышно в толпе, пришли не столько ради зрелища, сколько поболеть за участников турнира, которые даже под проливным дождем способны демонстрировать потрясающие результаты. Поддержали силачей и пластичные, гибкие и позитивные девушки - команда чирлидеров PHOENIX.

Есть среди зрителей и те, кто не понаслышке знаком с силовым экстримом. Андрей занимался этим видом спорта в 1987-1990 годах, пришел посмотреть на молодых спортсменов вместе с сыном. По его мнению, этот вид спорта интересный и красивый, но в то же время очень тяжелый. "Чтобы профессионально заниматься силовым экстримом, нужно очень сильно заболеть этим. Здесь самое важное - выносливость. Рывки штанги могут подорвать здоровье, это очень тяжело. Но сегодня спортсмены справляются с грузами и выступают замечательно", - считает он.

Повышенный интерес вызвала тяга автомобиля. Болельщики громко приветствовали и поддерживали своих фаворитов. В этом упражнении победил Руслан Багиров: он протянул машину за 24,9 секунды. Он же стал победителем турнира.

В это время из-за туч наконец-то выглянуло солнце и количество улыбок на лицах гостей мероприятия значительно увеличилось. Дети потянули родителей к фонтану, где старались дотянуться до воды и обрызгать друг друга.

Праздничные мероприятия проходят и на территории Верхнего города. Первыми здесь выступила группа "Navi band", потом развлекали жителей и гостей столицы "Стары Ольса", "Микита" и "Дрозды". Заводные песни белорусских музыкантов пришлись по вкусу студенткам БГЭУ из Китая Джуван и Дзине. Девушки уже посетили площадку у Дворца спорта, но в итоге остановились у Ратуши. Говорят, здесь чувствуют себя особенно комфортно.

Празднование Дня Независимости в Минске продолжается. В Верхнем городе будет выступать Президентский оркестр Беларуси, на площадке у Дворца спорта споют Ирина Дорофеева, Инна Афанасьева, "Песняры" и другие артисты. Завершит празднование республиканская акция "Споем гимн вместе!".

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Геннадия ЖИНКОВА, Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-

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Минск, праздник, репортаж
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