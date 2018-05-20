РЕПОРТАЖ: От перфомансов до боди-арта в стиле Дали - в Минске прошла "Ночь музеев"

Увлекательные квесты, музыкальные сюрпризы, игры света и тени, ожившие герои - на одну ночь музеи всего мира открывают двери и удивляют гостей. Беларусь не осталась в стороне от международной акции, "хранители сокровищ" устроили настоящий праздник для поклонников высокого искусства. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как культурную бессонницу встретили в Минске.

Первой точкой путешествия по "Ночи музеев" стал Национальный исторический музей. Здесь по доброй традиции во внутреннем дворике разместились концертная площадка и город мастеров: мыло ручной работы, дизайнерские украшения, брелки, магниты, майки, вязанные крючком детские игрушки и даже медовые пряники с репродукциями известных картин.

На сцене выступали молодые музыканты, в числе которых группа Hot Top Live Band. Под зажигательные ритмы зрители то и дело пускались в пляс.

В самом музее посетителей встречали персонажи в образе литературных героев, а великие правители Витовт и Ягайло предлагали поиграть с ними в шахматы. Также посетителям предстояло расшифровать пиктограммы и узнать, что находится в черном ящике, выполнив задания викторины. За символическую плату у загадочного торговца можно было купить волшебный сон, смысл которого затем объяснял опытный толкователь.

Главной "фишкой" вечера стало воссоздание образов Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери. Искусство боди-арта продемонстрировали опытные визажисты и аквагримеры. Экстравагантные модели дополнили выставку графики мастера, собравшей 100 оригинальных работ из частной коллекции Андреа Понтальти.

Иллюстрации Дали к "Божественной комедии" признаны лучшими произведениями художника в области книжной графики. Шедевры привезли прямым рейсом из Рима. "Мы на основе творчества мастера придумали образы, - рассказала одна из участниц перфоманса Светлана Воробей. - Он любил удивлять, эпатировать публику, и наша задача - ему соответствовать".

Как всегда масштабно отметил "Ночь музеев" Национальный художественный музей. Здесь в этот вечер было оживленно, о небывалом интересе к представленной программе свидетельствовала внушительная очередь у касс. Всего работало 14 площадок.

"Акцию мы проводим в 14-й раз, - рассказал директор музея Владимир Прокопцов. - Каждый год готовимся очень ответственно. Представлено много проектов, интересных как взрослым, молодежи, так и детям. Надеемся, что сумели удовлетворить вкусы посетителей разных возрастов. К нам приехали иностранные гости, в том числе китайские коллеги. Такие мероприятия - возможность показать широкой аудитории нашу белорусскую культуру, искусство, творчество музыкантов. Может, сегодня кто-то впервые к нам попал, а через какое-то время вернется, чтобы поближе познакомиться с экспозицией".

Музей в этот вечер кардинально преобразился. Радуга цветов раскрасила фасад здания, стены и потолок. Причудливые инсталляции стали отличным фоном для фото. "Мама, мама, смотри, как все красиво! Как в сказке!", - не скрывали восторга дети.

У каждой площадки - свой образ. Например, выставка "Айвазовский и маринисты" в главном корпусе оформлена в цвете морской волны. Для посетителей подготовили хореографические номера, в полночь состоялась программа "Море, музыка, стихи".

На музыкальной площадке выступили Полина Республика, оперная дива Оксана Волкова, диджеи. Также гостей ждали арт-дегустации, лекции на тему искусства и света, перфоманс "Блеск бронзы". В новом корпусе открылась выставка гонгов и других архаичных инструментов.

Были представлены оптические иллюзии, состоялась презентация портрета кисти известного белорусского художника Николая Киреева "Меццо-сопрано". Также волонтеры предлагали совершить экскурс в историю цвета в изобразительном искусстве. Посетители активно включились в игру. "Мы ищем на картинах нужные цвета. Когда выполним задания, получим приз, - рассказывает суть действа минчанка Аня. - Я впервые участвую в "Ночи музеев", все очень нравится. Были и на других площадках - послушали лекции, увидели картины Айвазовского, посмотрели перфомансы. Увлекательно!".

"Я ранее посещала "Ночь музеев" в Варшаве. Приятно, что и в Беларуси проводятся такие мероприятия, они востребованы. То, что слышала и видела, оказалось интересным и познавательным", - поделилась впечатлениями еще одна участница квеста Елена.

Организаторы подумали о досуге и маленьких гостей. Работала семейная площадка, где дети могли порисовать, сделать аппликацию, создать башни из камней, из кубиков сложить известные картины.

Всего к "Ночи музеев" в Беларуси присоединились более 100 галерей и музейных учреждений. Скучать в этот вечер любителям искусства точно не пришлось!

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Оксаны МАНЧУК,

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