РЕПОРТАЖ: Под Витебском молодежь помогает ветерану создавать "Стену Памяти"

На протяжении последних тридцати лет участник войны Виктор Терещенко, которому сейчас 92 года, в агрогородке Копти Витебского района создает воинский мемориал имени Ленинского комсомола. За это время усилиями его и неравнодушных людей установлены десятки памятников, рассказывающих о боях в окрестностях и тех людях, которые здесь воевали и погибли. Корреспондент БЕЛТА отправился в агрогородок, чтобы своими глазами увидеть масштаб выполненной работы и проекта "Стена Памяти", который еще предстоит воплотить.

Молодые энтузиасты

До агрогородка Копти добираемся на автомобиле вместе с участниками Витебского областного общественного объединения военно-исторической реконструкции "Товарищи по оружию". В него входят люди разных профессий, которых объединяет интерес к Великой Отечественной войне. Его члены реконструируют боевые события времен ВОВ, униформу, быт солдат, проводят тематические акции. Постоянно участвуют в мероприятиях к 9 Мая.

Ребята о ветеране из Коптей и его задумке установить "Стену Памяти" узнали от участника объединения, инженера авиакомпании "Белавиа" Юлии Литецкой. Девушку восхитила история Виктора Терещенко, и она решила не оставаться в стороне. Разместила пост в социальных сетях, призывая помочь реализовать идею. В итоге было собрано около Br380.

По дороге в Копти подбираем школьника Владислава - претендента на вступление в объединение. У него пока испытательный срок. "Одно дело, когда человек наблюдает за реконструкторами со стороны и восхищается формой, оружием. И совсем по-другому все видится, когда он вливается в наши ряды и участвует в мероприятиях. Бывает, люди перегорают, интерес у них пропадает. Для проверки твердости решения вступить к нам и существует своего рода испытательный срок", - рассказывают участники объединения.

Тем временем мы приезжаем в Копти. Возле мемориала нас встречает Виктор Терещенко. Ребята выгружают строительные инструменты и материалы. Ветеран им подробно рассказывает, как и что нужно делать.

"Не переживайте, Виктор Демьянович, все будет хорошо", - уверяет молодежь. "Когда человек не переживает, то это плохо", - улыбается ветеран. Он показывает молодым работникам схему "Стены Памяти", собственноручно нарисованную на фрагменте обоев.

Ветеран делится своими замерами и видением будущего объекта. Саму стену он вместе со знакомым местным жителем отлил еще прошлым летом. Она будет иметь нишы, на которых каждый посетитель мемориала сможет поместить табличку с фамилией своего родственника - участника боев, оставить фотографию или письмо с фронта. Сверху будут находиться красные знамена из металла, звезда и вывеска с названием.

После вводной от участника ВОВ ребята распределяют работу. Кому-то предстоит замешивать цементный раствор, кому-то - готовить площадку для укладывания бетонных плит, молодому Владу поручают заняться уборкой вокруг объекта.

Ветеран сначала присматривает за молодежью, а потом, поняв, что ребята толковые, проводит экскурсию по мемориалу.

Дело всей жизни

Для своих 92 лет Виктор Демьянович бодр, энергичен и обладает хорошей памятью: перечисляет десятки исторических фактов и дат. В годы войны он партизанил, потом в рядах регулярной армии воевал в Украине, Польше, освобождал Освенцим, Берлин, при взятии Бреслау его контузило.

Во время прогулки по мемориалу ветеран долго рассказывает о сыновьях Сталина Якове и Василии, которым здесь установлены памятники. Старший лейтенант Яков Джугашвили в июне 1941 года воевал на Витебской земле. А Василий в 1944 году был командиром 3-й гвардейской истребительной дивизии, сражавшейся в витебском направлении в составе 3-го Белорусского фронта. Виктор Терещенко говорит, что был знаком с сыном Якова Евгением, а с внуком созванивается по телефону.

С гордостью Виктор Терещенко показывает памятник летчикам французской эскадрильи "Нормандия-Неман". На его открытии в 2004 году присутствовал тогдашний военный атташе Франции в Беларуси Эрик Галлиард. Он передал местной школе знамя Французской Республики, диск с гимном "Марсельеза", китель французского летчика полка "Нормандия" и 50 архивных фото военных лет солдат авиаполка.

Мемориал насчитывает десятки памятников павшим воинам. Виктор Терещенко останавливается возле могилы, где захоронены останки двух бойцов Красной Армии. Их в лесу во время сбора грибов нашли в землянке братья Кирилл и Владимир Мишурные, жители Коптей. "Принесли сохранившиеся останки, каски и вещи ко мне. У одного была медаль "За отвагу", у второго - бритва с надписью. Через военкомат установили имена солдат - Петр Мельниченко и Макар Лоскутов, уроженцы Могилевской и Смоленской областей. Надмогильная плита стоит, осталось немного облагородить территорию вокруг нее", - говорит ветеран.

Есть здесь Линия памяти и скорби, где увековечены более 1,2 тыс. красноармейцев, которые погибли, освобождая Копти. Три года занимались уточнением списков героев. На 17 плитах указаны фамилия, имя, отчество и год рождения каждого, а также надпись с указанием того, что здесь сражались с нацистами люди разных национальностей. Рядом недавно высадили 40 саженцев дубов, и спустя годы здесь будет шуметь листьями целая аллея.

В своей брошюре, посвященной военным событиям, Виктор Терещенко пишет: "В окрестностях деревни Копти и прилегающих к ней хуторов и деревень в конце 1943 и начале 1944 года шли непрерывные кровопролитные бои. Согласно архивным документам здесь, на участке длиной 6 км, погибли 11 тыс. 408 солдат, сержантов и офицеров Красной Армии. 23 июня 1944 года 39-я армия 3-го Белорусского фронта взломала немецкий оборонительный рубеж в операции "Багратион" (Витебское направление)".

В конце Виктор Демьянович подводит к трехметровому Кургану боевой славы, насыпанному по инициативе партизанского комбрига Даниила Райцева в 1994 году. Виктор Терещенко говорит, что долго думал, что на него поставить: была идея посадить дуб, но планы изменились.

"Когда праздновали пятидесятую годовщину освобождения Витебска, меня пригласили на торжества. На них присутствовал тогдашний министр обороны Беларуси Анатолий Костенко. Я к нему подошел и попросил, чтобы Коптям подарили танк. В Борисове их резали на металлолом, отправляли в Германию. Министр приказал кому-то из штаба, чтобы танк привезли в деревню. И через какое-то время на трале его привез старшина. Кстати, еще взял расписку, что танк доставлен по назначению", - улыбаясь, вспоминает ветеран.

Комплекс посещают и белорусы, и иностранные гости. Некоторые приезжающие находят здесь имена своих родственников и знакомых. Летом Виктор Демьянович сам проводит экскурсии по мемориалу. Найти его не сложно: на входе в мемориал есть табличка с контактами.

После экскурсии Виктор Терещенко возвращается к парням. Смотрит, что они успели сделать, и хвалит за работу. На объекте еще есть над чем потрудиться, поэтому молодежь приедет сюда вновь в ближайшие выходные.

Не финальный аккорд

Несмотря на почтенный возраст, ветеран полон идей и сил и раздумывает, что еще стоит добавить в мемориал. Торжественно открыть "Стену Памяти" он планирует в начале мая (конкретная дата согласовывается с Витебским райисполкомом). А если не получится все успеть к намеченному сроку, то 23 июня, в день начала прорыва немецкой обороны в рамках операции "Багратион" в окрестностях Коптей.

Корр.БЕЛТА.-0-