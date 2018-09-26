РЕПОРТАЖ: Путь воды в квартиры минчан

Горожане привыкли, что открываешь в квартире кран и из него течет вода. О том, как она из глубины поднимается на высоту многоэтажки, какие степени очистки проходит, задумываются немногие. Только в Минске комфорт жильцов обеспечивают 16 водозаборов, очистная водопроводная станция, около четырех сотен артезианских скважин, примерно столько же повысительных насосных станций, свыше 3 тыс. км водопроводных сетей. Корреспонденты БЕЛТА изучили непростой путь воды в дома минчан и ознакомились с системой ее подготовки на примере водозабора "Петровщина".

Как отметила заместитель начальника производства "Минскводопровод" УП "Минскводоканал" Наталья Сазанова, столица разбита на две большие зоны водоснабжения - из подземных и поверхностного источников. Последняя, к слову, за последние годы значительно сократилась. В среднем в сутки в трубы подается 450 тыс. куб.м воды. Для сравнения, это более 2,2 млн стандартных бочек воды. Если поставить их друг на друга, то получится столб высотой около 1 тыс. 760 км. На таком расстоянии от Минска, к примеру, находится столица Нидерландов Амстердам.

Около 75% города покрывается за счет подземных источников. Водозаборы расположены как в столице, так и за его пределами. В Советском и Центральном районах вода по природным характеристикам не нуждается в дополнительной очистке, тогда как в южной части она из-за особенностей грунта содержит повышенные концентрации железа и марганца и проходит через станции обезжелезивания. Фрунзенский и частично Московский районы снабжаются из Вилейского водохранилища. Вода поступает по каналу Вилейско-Минской водной системы в резервное водохранилище Крылово (режимный закрытый объект), откуда по трем 17-километровым водоводам подается на очистную водопроводную станцию. Водоподготовка здесь включает несколько стадий: коагулирование (для осаждения планктона и других взвешенных частиц), отстаивание, фильтрацию, обязательную обработку дезинфектантами.

"Воду в Минске вне зависимости от источника водоснабжения можно пить прямо из крана, - уверяет Наталья Сазанова. - Она безопасна, соответствует всем санитарным нормам. Единственное, у жильцов бывают нарекания на запах хлора. В таких случаях мы рекомендуем наполнить банку, стакан или кружку и оставить на 20-30 минут".

К слову, скоро воду в Минске будут обеззараживать новым реагентом - гипохлоритом натрия. Неприятный привкус останется в прошлом.

Чтобы познакомиться с работой системы водоснабжения столицы поближе, отправляемся на водозабор №2 "Петровщина", который обеспечивает водой часть Московского района - около 100 тыс. потребителей. Доступ на такие объекты посторонним ограничен, территория оборудована системой видеонаблюдения.

Водозабор существует с 1937 года, в зону его влияния входят ул. Гурского, Р. Люксембург, К. Либкнехта, Щорса, Лермонтова, микрорайон Михалово, частично пр. Дзержинского. Два года назад здесь построена современная станция обезжелезивания. До фильтрации концентрация железа в воде составляет 0,15-0,17 мг на литр, а после очистки не превышает 0,1 мг.

У входа в здание замечаем кубовую емкость. Как выяснилось, она здесь появилась не случайно. В этом году "Минскводоканал" организовал экскурсии для школьников младших классов, чтобы рассказать о важности бережного отношения к водным ресурсам. Для минчан такой объем воды стоит как леденец на палочке. "Объясняем детям, сколько нужно работать оборудованию, персоналу, чтобы минчане, открывая дома кран, пользовались чистой водой. Также показываем ребятам опыты, например, с железной скрепкой, которая не тонет, смешиваем горячую и холодную воду, окрашенную в разные цвета", - рассказывает Наталья Сазанова.

Проходим в зал фильтров. Все процессы здесь автоматизированы, данные выводятся на мониторы. "Мы контролируем давление в трубопроводах, следим, чтобы не было завоздушивания. На экране отображаются показатели работы каждого фильтра и насосной станции, время, которое осталось до промывки систем", - пояснили специалисты.

Воду на водозабор "Петровщина" поставляют несколько скважин, расположенных вдоль поймы реки Мышка. Территория в радиусе 30 м от них является охраняемой зоной, ограждена забором. Системы находятся под сигнализацией. По сборным водоводам вода поступает на станцию обезжелезивания, где проходит через три фильтра, насыщается кислородом. К слову, ее температура не превышает семи градусов, так что в помещении в любую погоду прохладно. "Это наш естественный кондиционер, спасение в жару", - смеются работники.

Один фильтр представляет собой четыре емкости, где железо и марганец под действием воздуха выпадают в осадок. Каждый день лаборант химанализа Татьяна Вильчик отбирает для исследований образцы. "Так мы оцениваем работу фильтров. На нашей станции сбоев не наблюдалось, вода всегда хорошего качества. Лаборатория находится здесь же на втором этаже", - поясняет Татьяна.

Уже чистая вода поступает в огромные резервуары, откуда затем забирается на насосную станцию второго подъема и после ультрафиолетового обеззараживания подается в городскую распределительную сеть.

"В последние несколько лет провели большую работу по установке автоматизированных систем управления, которые позволяют минимизировать человеческий фактор, экономить топливно-энергетические ресурсы. На некоторых водозаборах "умные" технологии внедрены и на первом, и на втором подъемах. Это направление будет дальше развиваться. Пилотный проект реализовали в начале 2015 года на водозаборе "Водопой". От установки оборудования на шести скважинах получили за год экономию электроэнергии около 17%. Затем распространили опыт еще на 18 скважин. В прошлом году на первом подъеме энергозатраты снизились на 20%", - рассказала Наталья Сазанова.

В общей сложности в системе водоснабжения города работает более 900 человек. Качество воды контролирует аккредитованная лаборатория, специалисты которой выезжают на все водозаборные сооружения, крупные районные насосные станции. В зоне их внимания - запах, цвет, жесткость, мутность, содержание железа и остаточного хлора (для тех районов, где водоснабжение происходит из поверхностных источников)

Водоснабжение верхних этажей многоэтажной застройки обеспечивают около 400 повысительных насосных станций. Из квартир вода по системе канализации поступает на Минскую очистную станцию, проходит сложную систему очистки и сбрасывается в Свислочь. Проделав путь длиной в несколько тысяч километров, она возвращается в Вилейско-Минскую водную систему, затем под землю в водоносные слои, чтобы снова попасть в квартиры минчан.

Надежда МАТВЕЕВА,

Фото Рамиля Насибулина,

БЕЛТА.-0-