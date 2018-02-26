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РЕПОРТАЖ: Шанс начать жизнь с чистого листа

Регионы 26.02.2018 | 14:30

По статистике, каждый пятый, побывавший в лечебно-трудовом профилактории, завязывает со спиртным. Ремиссия в течение года и полугода после излечения наблюдается у 20-22%. Корреспонденты БЕЛТА отправились в ЛТП №5 в Новогрудский район узнать, как помогают жить без алкоголя людям с такой зависимостью.

В ЛТП №5 в основном направляются жители Гродненской, Витебской и Минской областей. Большинство клиентов ЛТП составляют те, кого в обычной жизни принято называть алкоголиками и дебоширами. Судебное решение о направлении в ЛТП выносится как минимум после трех приводов в милицию и проигнорированного предупреждения о возможном направлении в профилакторий от участкового.

"Усредненный портрет находящегося здесь гражданина - это мужчина в возрасте от 30 до 50 лет, к сожалению, чаще всего разведенный или живущий с родителями. Не редкость среди них и те, кто бывал в местах лишения свободы, причем за преступления, совершенные в алкогольном опьянении либо ради алкоголя", - рассказывает начальник профилактория полковник внутренней службы Сергей Радюк. Попадают сюда люди разных профессий, для алкоголя нет разницы между слесарем и водителем, врачом и инженером.

"Нам не безразлична судьба тех, кто выходит из ЛТП. Мы следим, как складывается их жизнь. К сожалению, есть те, кто возвращается сюда и не раз, и не два. Но немало и излечившихся, завязавших с алкоголем", - отмечает Сергей Радюк. Он приводит пример, как недавно с лекций к ним приезжал известный врач-нарколог. В 1980-х годах мужчина попал в ЛТП, но сумел начать все заново. Уже более 30 лет он не употребляет спиртное и помогает излечиться от алкоголизма другим.

Лечению уделяется повышенное внимание, работают с пациентами наркологи, психологи, другие специалисты. Врач-нарколог Алексей Чубрик рассказывает, что положительная динамика заметна уже в первые дни. Причем изменяется как физическое, так и моральное состояние человека. Способствует этому солидная медицинская база. С депрессией, другими проблемами помогают справиться по самым современным методикам. Благотворное влияние оказывают в том числе правильное питание и режим.

Около 10 лет назад в ЛТП был возведен храм Георгия Победоносца. Настоятель отец Валерий обращает внимание, что святой покровитель выбран не случайно, ведь он побеждает змея. "В храме снимается агрессия, приходит понимание того, что именно сам человек, а не окружение, близкие или работа, стали причиной такого падения", - говорит настоятель.

"Пил, гулял, нарушал общественный порядок. Что теперь? Задумываюсь, как жить дальше", - делится 39-летний Игорь из Гродно. Он разведен, есть сын. В свое время мужчина работал сварщиком и теперь надеется, что трезвый образ жизни станет нормой и после ЛТП.

О намерении начать все с чистого листа говорит и минчанин Сергей. Он работал автослесарем, стресс снимал алкоголем, потом попал в плохую компанию. "Еще не поздно начать все сначала, создать семью, помочь матери", - признается он. Чтобы понять, как можно жить без алкоголя, нужно было оказаться здесь. Помогает отвлечься, настроится на положительный лад и работа. В ЛТП трудятся все.

Часть людей задействована на хозяйственных работах: уборке, стирке, готовке. Большинство трудится на производственной базе, где выпускают востребованные на рынке поддоны, катушки для кабеля и другие изделия из дерева. В большом количестве изготавливают и сезонную продукцию, например, корзины для клубники.

Желающим работать идут навстречу, помогают найти себя в жизни. Некоторые из попавших в ЛТП утратили трудовые навыки, а кто-то так и не удосужился получить профессию или образование. Исправить ситуацию можно на месте: в лечебно-трудовом профилактории несколько лет назад был создан филиал Новогрудского государственного сельскохозяйственного лицея.

"Создаем группы по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. Сейчас, например, обучаем каменщиков, штукатуров и плиточников. Даем хорошую теоретическую подготовку, создана великолепная мастерская для практического обучения. По окончании учебы все получают дипломы", - отмечает заведующий филиалом Михаил Попроцкий. В настоящее время здесь обучаются около 150 человек, а всего филиал выпустил более 1 тыс. специалистов. По словам мастера практического обучения Юлии Болтач, ученики занимаются с большим усердием.

Средняя зарплата здесь около Br300, но при желании можно заработать и до Br600. Наличные на территории учреждения запрещены, все перечисляется на лицевой счет. Забрать деньги со счета можно, покидая ЛТП. Кроме того, есть возможность отовариваться в местном магазине.

Знакомимся с бытовыми условиями. Построено несколько новых общежитий, в старых зданиях сделан ремонт. Есть все необходимое для отдыха, занятий, оборудованы душевые, установлены стиральные машины. В разгар дня в общежитии немноголюдно - практически все на работе или учебе.

Отлынивать от работы здесь не принято. Когда человек занят, время проходит быстрее. Ведь какими бы ни были комфортными условия, ЛТП далеко не санаторий или пионерский лагерь, и каждый хочет его быстрее покинуть.

Основной стимул - возможность досрочного освобождения. В прошлом году таким правом воспользовались около 1 тыс. человек. Добиться его можно хорошим поведением в быту и на работе. Большинство стремится воспользоваться шансом начать жизнь заново как можно скорее.

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

Фото Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
алкоголь, болезни, Новогрудок, репортаж, фоторепортаж
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