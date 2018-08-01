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РЕПОРТАЖ: Шерстнев на вертолете проинспектировал ход уборочной в Витебской области

Регионы 01.08.2018 | 12:37
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Самый северный регион Беларуси активно включился в уборочную кампанию в стране. Как разворачивается жатва, серьезная подготовка к которой началась задолго до ее старта, какой урожай убирают хлеборобы, оценивал с борта вертолета председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. С воздушной инспекцией вместе с губернатором отправились и корреспонденты БЕЛТА.

Последняя предстартовая подготовка - обсуждение с начальником Витебского аэроклуба ДОСААФ Валерьяном Высоцким маршрута полета. В зону пристального внимания попадают сразу несколько районов области: Витебский, Лиозненский, Дубровенский и Оршанский.

Сверху видно все: как золотятся поля зерновых, где и сколько занято уборочной техники, как идет вспашка под будущий урожай, кормозаготовка и закладка силосных траншей, в каком состоянии мехдворы хозяйств. Внештатными "главными агрономами" на многих полях по-хозяйски вышагивают аисты.

В живописном узоре сплетаются разбросанные по полям катушки соломы и сенажа. Упакованные в стрейч-пленку рулоны сельчане образно называют зефиринками. Радует глаз насыщенная ровная зелень кукурузы. Отблескивает местами в глинистых низинах полей вода, напоминая о прошедших ливнях.

Особое внимание во время облета уделяется главной житнице Витебской области - Оршанскому району. Первую остановку делаем между Александрией и Болбасово на поле РПУП "Устье" НАН Беларуси. Подходим к экипажу комбайна "Палессе GS-12". "Знакомые лица!" - приветствует Николай Шерстнев старшего комбайнера, явно не ожидавшего такой встречи. Знакомство руководителя области и простого механизатора объяснить легко: Олег Киселев - опытный профессионал своего дела, на его счету около 15 сельскохозяйственных сезонов, в том числе с зачетными результатами. Будучи в передовиках жнива, он не единожды принимал участие в "Дажынках", был почетным гостем главного праздника тружеников села и в прошлом году.

На ячменном поле площадью 120 га Олег Киселев со своим помощником Александром Шпаком ведут уборку несколько дней. "Урожай есть, главное - успеть его убрать. Лишь бы погода постояла", - отмечает он, поглядывая в сторону машины. Желание вернуться поскорей к работе понятно: для механизаторов ценна каждая минута рабочего времени - а это весь день от росы до росы. От того, как они поработают, зависит и зарплата, и собранный общими усилиями каравай.

Подробнее о работах на полях в "Устье" рассказал первый заместитель директора предприятия Федор Ботяновский. Общая площадь хозяйства составляет 2,8 тыс. га. Уборка ведется на технике "Гомсельмаша". Ожидаемый валовый сбор зерна в "Устье" - около 12 тыс. т при средней урожайности около 50 ц/га. Погода внесла свои коррективы. Так, на этом поле ячмень ожидался под 60 ц/га, пока же намолот несколько ниже - 42 ц/га. "Это не самый лучший, но и не самый худший результат, тем более работа здесь только началась. Посмотрим, что будет дальше", - замечает собеседник.

На сельхозпредприятии трудятся около 40 механизаторов, более 30 из них заняты на уборочной, остальные на вспашке почвы под озимые зерновые, кормозаготовке. Заработная плата в день в зависимости от опытности и стажа механизаторов сейчас достигает Br70-100. За уборочную есть возможность заработать Br2-3 тыс. Однако не все так просто: на оплату труда влияет намолот и качество уборки, за этим зорко следит главный агроном. Полностью завершить жатву здесь планируют к 26 августа. "Будет мне подарок на день рождения", - улыбается Федор Ботяновский.

Следующая посадка вертолета также в Оршанском районе - на поле селекционно-гибридного центра "Заднепровский". Встречает генеральный директор Оршанского комбината хлебопродуктов Сергей Герасимец. Он с ходу докладывает председателю облисполкома об основных моментах жатвы по Оршанской интегрированной структуре концерна "Витебскмясомолпром", головным предприятием которой является Оршанский КХП. Активно в разговор включаются директор центра "Заднепровский" Игорь Василенко и заместитель генерального директора по идеологической, кадровой и правовой работе Оршанской интегрированной структуры концерна "Витебскмясомолпром" Сергей Араев.

В "Заднепровском" убрано более 5,5% площадей. На полях работает вся техника. Расчетное время жатвы при наличии погоды - около 20 дней, пять из которых уже отсчитаны. Работа ведется пока только в светлое время суток, так как ночью зерно от влажности набухает. В целом по Оршанской интегрированной структуре планируется превысить прошлогодний намолот в 75 тыс. т зерна и собрать 100-120 тыс. т (с учетом новых сельхозугодий). На подвозе зерна задействован транспорт оршанских предприятий, в поле - только опытные механизаторы.

"Труд - тяжелый, но почетный. Видно, что когда работа спорится, люди получают удовлетворение от нее. Их не надо подгонять - это практики, профессионалы своего дела, - говорит Сергей Араев. - Порой и притормаживать приходиться, заставлять вовремя поесть, хотя некоторые иногда пытаются отмахнуться, мол, пока погода стоит - дело горит".

Результат зависит от командных усилий, поэтому, раз уж зашла речь о питании, к предпочтениям механизаторов повара прислушиваются. Возможности собственной столовой "Заднепровского" это позволяют, поэтому еда у механизаторов всегда свежая и горячая. "Может, и не так, как в ресторане, но всегда вкусно. Не все так дома кушают", - добавляет Игорь Василенко.

Сложный вопрос для предприятия связан с обеспечением кадрами, которых не хватает. В этом году сюда пришли 12 молодых специалистов. К будущим работникам присматривались еще во время практики. Своих новичков руководство пытается задержать всеми возможными способами. "И жильем стараемся обеспечить, и зарплату хорошую дать, и даже женить, ведь семья - это главная привязка", - рассказывает Сергей Араев.

В фокусе внимания Николая Шерстнева не только вопросы, связанные с жатвой. Серьезная тема - кормозаготовка, акцент с которой с началом уборочной несколько сместился. В "Заднепровском" для обеспечения кормом скота в этом году построили новую траншею на 3 тыс. т. Еще две по 2,5 тыс. т будут готовы к осени, в них планируется заложить кукурузу. Всего уже закрыто девять сенажных траншей общей вместимостью 10 тыс. т. Кроме того, активно ведется заготовка в стретч-пленку. "На зиму скот едой обеспечен с запасом, даже соседям в случае необходимости сможем помочь", - заверяет Игорь Василенко.

Николай Шерстнев, подводя итоги воздушной инспекции, обратил внимание, что уборочная в Витебской области только начала входить в свой технологический режим, но работы начались со значительным опережением по сравнению с прошлым годом. "Хлеб на полях есть. Но на полную силу уборка еще не развернулась, и нам есть над чем работать с руководителями и специалистами предприятий. Погода установилась, и надо ее использовать по максимуму, сделать все, чтобы убрать урожай вовремя. У нас на сегодняшний день резервы для этого еще есть. Это очевидно", - констатировал председатель облисполкома.

Ольга БОГАЧЕВА,

Фото Александра ХИТРОВА.

БЕЛТА.-0-

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Теги
Витебская область, репортаж, уборка, Шерстнев
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