РЕПОРТАЖ: Скамейка из одной доски и особые драники - как семья Патапенко готовится к финалу "Властелина села"

В ближайшую субботу семьи из шести областей встретятся в финале республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2018" в Слуцке. Каждая из них уже заявила о себе во время районных и областных этапов, теперь же готовится презентовать свой жизненный уклад на всю страну. Накануне финала корреспонденты БЕЛТА узнали, чем планирует удивлять жюри семья Патапенко из Гомельской области.

Победители областного этапа конкурса "Властелин села-2018" поддерживают свой согревающий очаг в деревне Озерщина Речицкого района. Это уютное место в живописных краях словно создано для гармоничной жизни.

Здесь живут и воспитывают детей супруги Патапенко. Интересно, что оба - неместные. Анастасия - уроженка Брестской области, Роман - из Брагинского района Гомельской области. Молодые люди встретились на речицкой земле. Они построили дом, посадили дерево, и не одно, родили сына и дочь.

Роман - инженер на Белорусском газоперерабатывающем заводе, Анастасия - учитель белорусского языка и литературы в Озерщинской средней школе №1, сейчас в декретном отпуске по уходу за малышкой Маргаритой. Старший сын Матвей учится во втором классе, увлекается боксом, футболом, посещает занятия по вокалу. В свои 7 лет не раз ходил с отцом на охоту и рыбалку.

Все вместе домочадцы собираются только к вечеру, когда домой возвращаются мужчины: Роман - с работы, Матвей - с занятий и кружков. Вот тогда-то начинается настоящий марафон подготовки к республиканскому этапу проекта.

После дневных хлопот по дому и хозяйству, встретив и накормив мужа, Анастасия разделяет с ним тренировку по сельскохозяйственному многоборью. В частности, по распиловке бревна на равные части. По условиям конкурса, супругам предстоит вместе справиться с этой задачей при помощи давно забытого инструмента.

Инструмент под названием "Дружба" практически никто не использует, тем интереснее было опробовать его конкурсантке. "Входишь в спортивный азарт и не замечаешь, что с легкостью выполняешь то, чего никогда раньше не делал", - уточняет Анастасия, вспоминая областной этап проекта.

Собственно, и на республиканский конкурс семью привела инициатива и спортивный интерес молодой мамы. Опыт у семьи уже был - в 2016 году команда тогда еще из трех человек стала победителем районного конкурса "Молодая семья года". Когда предложили поучаствовать во "Властелине села", Анастасия уже готова была ответить согласием, но решила посоветоваться с супругом. Сначала он ссылался на ремонт в доме и загрузку на работе, но, увидев, как загорелись глаза второй половинки, уступил. Со временем и сам увлекся подготовкой.

"Всегда мечтала участвовать в конкурсах всей семьей. Очень важно переживать такие эмоции вместе с детьми - мы сближаемся, отношения все больше укрепляются. А этот проект помогает к тому же и избавиться от собственных страхов. Раньше никогда не подходила к лошадям - боялась. Накануне областного этапа, зная, что предстоит задание по распряжке, даже пошли с мужем к соседу, который держит коня. Но так и не решилась попробовать. А на конкурсе распрягла лошадь за 34 секунды. Возможно, от страха", - улыбается Анастасия.

На областном этапе прошли семь различных испытаний. Анастасия и Роман организовали выставочное подворье, сделали презентацию достижений в работе, учебе, спорте и творчестве, устроили выставку-дегустацию блюд белорусской кухни, сняли мини-фильм о своей жизни.

На территории подворья Романа и Анастасии есть небольшой пруд, просторная теплица, разноцветье осенних многолетников, большие качели, на которых помещаются всей семьей. Можно угоститься ароматной малиной, которая дает урожай даже в прохладные октябрьские дни.

"Знаете, эта ночь у меня была бессонная - просто не могла глаз сомкнуть, каждые полчаса проверяла, как идет голосование на определение лучшей презентации подворья. Очень волнительно", - делится переживаниями участница республиканского проекта. Предыдущая ночь тоже была без сна: монтировали видеоролик о подворье, а до этого продумывали его сценарий и снимали. Не хотели повторяться и сделали абсолютно новую презентацию. "Учитывая, что сейчас Год малой родины, решили вспомнить традиции наших предков. Одна из них - сенокос", - дополнила она.

В ролике члены семьи Патапенко оживили воспоминания из детства, когда с бабушкой и дедушкой ходили на сенокос. По традиции мужчины шли на луг с рассветом, ближе к обеду женщины и дети приносили им поесть, попить холодного березового сока или парного молока. Сенокос - особая пора. Невозможно передать словами тот чарующий аромат, который буквально звенит над покосами. Таким моментам нет цены, уверены Роман и Анастасия. Супруги надеются, что жюри оценит их работу, ведь они строго придерживались всех заявленных в положении проекта критериев. Но главное для них - передать своим детям любовь к земле.

Продумывают участники, как выполнить непростые задания заключительного этапа: на скорость испечь 10 драников на колоде, смастерить скамейку из одной доски. С нетерпением ждут и самый загадочный конкурс, условия которого будут озвучены только в финальный день проекта.

К слову, ни Анастасия, ни Роман не знают, какой главный приз проекта. С головой окунулись в процесс, поэтому о таких нюансах и времени не было подумать.

Есть в семье Патапенко традиция - собирать свидетельства достижений каждого из них. Роман и Анастасия бережно хранят в отдельной папке все свои награды: от благодарностей и медалей в соревнованиях до статей в прессе. Уже отличилась и самая младшая. В восемь месяцев, еще толком не научившись ползать, Маргарита завоевала почетное место среди участников до года в гонках ползунов, которые проходили в Речице. Участие же в республиканском конкурсе "Властелин села-2018" станет еще одним вкладом в семейную "скарбницу".

Прицел - на Слуцк. Далеко супруги Патапенко не загадывают, но победу в проекте стараются приблизить. Одну - на всех. Ведь за них переживают не только родные и близкие, болеет весь регион.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", организатором которого традиционно является ОО "БРСМ", объединяет сотни молодых семей по всей стране. Он направлен на повышение роли и значения семьи как важнейшего социального института общества, закрепление молодых супружеских пар на селе и реализуется ежегодно для продвижения исторических, культурных и семейных ценностей, укрепления традиций белорусской деревни, а также приобщения молодежи на селе к здоровому образу жизни.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-