Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 октября 2018, Ср
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.469
USD 2.1334
RUB 3.26
Главное
Александр Лукашенко во время презентации формы Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
Президент
Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь - Турчин
Общество
Белорусских педиатров будут обучать дополнительным навыкам
Общество
"Евроопт": Сельской торговле нужен новый импульс
Общество
Удаче - зеленый цвет! Покупка в "ГиперМолл" принесла пенсионерке Татьяне Трофимовой квартиру в Минске!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Путин подписал поправки в пенсионное законодательство
19:59 В мире
Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте
19:40 Культура
БОКК начало готовить тренеров по выявлению жертв торговли людьми по спецметодике
19:12 Общество
Всебелорусский фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" номинирован на премию УЕФА
19:00 Спорт
В Могилеве реализуется проект по производству заготовок из чугуна и стали
18:56 Регионы
Активисты БРСМ Минска проведут "Диалог поколений" с ветеранами комсомола
18:45 Регионы
"Витебский листопад" соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран
18:44 Культура
РЕПОРТАЖ: Скамейка из одной доски и особые драники - как семья Патапенко готовится к финалу "Властелина села"
18:44 Регионы
Бобруйская "Белшина" пробилась в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу
18:36 Спорт
В магазинах будет больше белорусских яблок - МАРТ
18:34 Экономика
Названы лауреаты премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир"
18:32 В мире
Новым президентом ФИДЕ стал Аркадий Дворкович
18:24 Спорт
Четырехполосную бетонную дорогу построят на подъезде к Могилеву со стороны Чаус
18:16 Регионы
"Властелина села" выберут 6 октября в Слуцке
18:09 Регионы
Бизнес-день Беларуси успешно прошел на машиностроительной выставке в Чехии
17:49 Экономика
Облисполкомы и Мингорисполком проведут 6 октября прямые телефонные линии
17:35 Общество
Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ
17:33 Политика
Сериал "Универ" официально закрыт
17:24 Калейдоскоп
Милиция в Оршанском районе изъяла у водителя 2 тыс. бутылок контрафактной водки
17:19 Происшествия
Малоритский консервный комбинат переоснастит линию по выпуску детского питания
17:12 Экономика
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Отопительный сезон Отопительный сезон
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Скамейка из одной доски и особые драники - как семья Патапенко готовится к финалу "Властелина села"

Регионы 03.10.2018 | 18:44

В ближайшую субботу семьи из шести областей встретятся в финале республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села-2018" в Слуцке. Каждая из них уже заявила о себе во время районных и областных этапов, теперь же готовится презентовать свой жизненный уклад на всю страну. Накануне финала корреспонденты БЕЛТА узнали, чем планирует удивлять жюри семья Патапенко из Гомельской области.

Победители областного этапа конкурса "Властелин села-2018" поддерживают свой согревающий очаг в деревне Озерщина Речицкого района. Это уютное место в живописных краях словно создано для гармоничной жизни.

Здесь живут и воспитывают детей супруги Патапенко. Интересно, что оба - неместные. Анастасия - уроженка Брестской области, Роман - из Брагинского района Гомельской области. Молодые люди встретились на речицкой земле. Они построили дом, посадили дерево, и не одно, родили сына и дочь.

Роман - инженер на Белорусском газоперерабатывающем заводе, Анастасия - учитель белорусского языка и литературы в Озерщинской средней школе №1, сейчас в декретном отпуске по уходу за малышкой Маргаритой. Старший сын Матвей учится во втором классе, увлекается боксом, футболом, посещает занятия по вокалу. В свои 7 лет не раз ходил с отцом на охоту и рыбалку.

Все вместе домочадцы собираются только к вечеру, когда домой возвращаются мужчины: Роман - с работы, Матвей - с занятий и кружков. Вот тогда-то начинается настоящий марафон подготовки к республиканскому этапу проекта.

После дневных хлопот по дому и хозяйству, встретив и накормив мужа, Анастасия разделяет с ним тренировку по сельскохозяйственному многоборью. В частности, по распиловке бревна на равные части. По условиям конкурса, супругам предстоит вместе справиться с этой задачей при помощи давно забытого инструмента.

Инструмент под названием "Дружба" практически никто не использует, тем интереснее было опробовать его конкурсантке. "Входишь в спортивный азарт и не замечаешь, что с легкостью выполняешь то, чего никогда раньше не делал", - уточняет Анастасия, вспоминая областной этап проекта.

Собственно, и на республиканский конкурс семью привела инициатива и спортивный интерес молодой мамы. Опыт у семьи уже был - в 2016 году команда тогда еще из трех человек стала победителем районного конкурса "Молодая семья года". Когда предложили поучаствовать во "Властелине села", Анастасия уже готова была ответить согласием, но решила посоветоваться с супругом. Сначала он ссылался на ремонт в доме и загрузку на работе, но, увидев, как загорелись глаза второй половинки, уступил. Со временем и сам увлекся подготовкой.

"Всегда мечтала участвовать в конкурсах всей семьей. Очень важно переживать такие эмоции вместе с детьми - мы сближаемся, отношения все больше укрепляются. А этот проект помогает к тому же и избавиться от собственных страхов. Раньше никогда не подходила к лошадям - боялась. Накануне областного этапа, зная, что предстоит задание по распряжке, даже пошли с мужем к соседу, который держит коня. Но так и не решилась попробовать. А на конкурсе распрягла лошадь за 34 секунды. Возможно, от страха", - улыбается Анастасия.

На областном этапе прошли семь различных испытаний. Анастасия и Роман организовали выставочное подворье, сделали презентацию достижений в работе, учебе, спорте и творчестве, устроили выставку-дегустацию блюд белорусской кухни, сняли мини-фильм о своей жизни.

На территории подворья Романа и Анастасии есть небольшой пруд, просторная теплица, разноцветье осенних многолетников, большие качели, на которых помещаются всей семьей. Можно угоститься ароматной малиной, которая дает урожай даже в прохладные октябрьские дни.

"Знаете, эта ночь у меня была бессонная - просто не могла глаз сомкнуть, каждые полчаса проверяла, как идет голосование на определение лучшей презентации подворья. Очень волнительно", - делится переживаниями участница республиканского проекта. Предыдущая ночь тоже была без сна: монтировали видеоролик о подворье, а до этого продумывали его сценарий и снимали. Не хотели повторяться и сделали абсолютно новую презентацию. "Учитывая, что сейчас Год малой родины, решили вспомнить традиции наших предков. Одна из них - сенокос", - дополнила она.

В ролике члены семьи Патапенко оживили воспоминания из детства, когда с бабушкой и дедушкой ходили на сенокос. По традиции мужчины шли на луг с рассветом, ближе к обеду женщины и дети приносили им поесть, попить холодного березового сока или парного молока. Сенокос - особая пора. Невозможно передать словами тот чарующий аромат, который буквально звенит над покосами. Таким моментам нет цены, уверены Роман и Анастасия. Супруги надеются, что жюри оценит их работу, ведь они строго придерживались всех заявленных в положении проекта критериев. Но главное для них - передать своим детям любовь к земле.

Продумывают участники, как выполнить непростые задания заключительного этапа: на скорость испечь 10 драников на колоде, смастерить скамейку из одной доски. С нетерпением ждут и самый загадочный конкурс, условия которого будут озвучены только в финальный день проекта.

К слову, ни Анастасия, ни Роман не знают, какой главный приз проекта. С головой окунулись в процесс, поэтому о таких нюансах и времени не было подумать.

Есть в семье Патапенко традиция - собирать свидетельства достижений каждого из них. Роман и Анастасия бережно хранят в отдельной папке все свои награды: от благодарностей и медалей в соревнованиях до статей в прессе. Уже отличилась и самая младшая. В восемь месяцев, еще толком не научившись ползать, Маргарита завоевала почетное место среди участников до года в гонках ползунов, которые проходили в Речице. Участие же в республиканском конкурсе "Властелин села-2018" станет еще одним вкладом в семейную "скарбницу".

Прицел - на Слуцк. Далеко супруги Патапенко не загадывают, но победу в проекте стараются приблизить. Одну - на всех. Ведь за них переживают не только родные и близкие, болеет весь регион.

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект "Властелин села", организатором которого традиционно является ОО "БРСМ", объединяет сотни молодых семей по всей стране. Он направлен на повышение роли и значения семьи как важнейшего социального института общества, закрепление молодых супружеских пар на селе и реализуется ежегодно для продвижения исторических, культурных и семейных ценностей, укрепления традиций белорусской деревни, а также приобщения молодежи на селе к здоровому образу жизни.

Олеся ЖЕЛЕЗНЯКОВА,

Фото Сергея ХОЛОДИЛИНА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, репортаж, сельское хозяйство, Слуцк
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.469 BYN 2.463 BYN 2.473 BYN
USD
2.1334 BYN 2.133 BYN 2.14 BYN
RUB
3.26 BYN 3.252 BYN 3.264 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как производят сыры в Толочинском районе
Все видео

Фотоновости

Осень в Гродно
Все фото

Инфографика

Вакцинация против гриппа В 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан - 19%, собственных средств предприятий и организаций - 8%, республиканского бюджета - 13%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Константин Шульган Лукашенко доложили о проекте указа по управлению использованием радиочастотного спектра
Лукашенко: Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире
Руководители проблемных сельхозпредприятий за их оздоровление смогут получить до 25% акций
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей: мир нуждается в новом формате международных отношений
Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ
Политический диалог между Беларусью и ФРГ вышел на качественно новый уровень - Кравченко
Экономика
Фото из архива Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси может быть увеличен до $200
В магазинах будет больше белорусских яблок - МАРТ
Бизнес-день Беларуси успешно прошел на машиностроительной выставке в Чехии
Происшествия
Фото УСК по Могилевской области Уголовное дело о смертельном ДТП под Глусском возбудили в отношении 20-летнего водителя
Милиция в Оршанском районе изъяла у водителя 2 тыс. бутылок контрафактной водки
Житель Бреста вез из России более 1 тыс. л безакцизного алкоголя
Общество
Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь - Турчин
БОКК начало готовить тренеров по выявлению жертв торговли людьми по спецметодике
Облисполкомы и Мингорисполком проведут 6 октября прямые телефонные линии
Спорт
Фото Минспорта Белорусская делегация отправилась на III Юношеские Олимпийские игры
Всебелорусский фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" номинирован на премию УЕФА
Бобруйская "Белшина" пробилась в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу
Технологии
Фото НАН НАН Беларуси планирует развивать сотрудничество с компанией LG
Представлена полноразмерная пассажирская капсула Hyperloop
В работе Instagram произошел масштабный сбой
Культура
Рената Санторо, Дарья Юркевич. Фото с официального сайта фестиваля Картины национального конкурса "Лістапада-2018" оценят международные эксперты
Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте
"Витебский листопад" соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин подписал поправки в пенсионное законодательство
Названы лауреаты премии ТЭФИ-2018 в категории "Дневной эфир"
Задержан самый разыскиваемый во Франции преступник
Калейдоскоп
Майя Габейра. Фото AAP Бразильская серфингистка покорила гигантскую волну и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Сериал "Универ" официально закрыт
Филипп Киркоров спел новую версию своего хита в рекламе
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия