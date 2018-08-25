25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по ТРЦ "Гулливер" в Минске будет принято после судебных разбирательств, сообщил сегодня во время прямой линии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание по ул. Притыцкого долгое время остается в числе долгостроев. "Вопрос решается сложно, компания не согласна с предъявленными штрафными санкциями и подала в суд на Мингорисполком. Если выиграем, будем дальше реализовывать права на земельный участок", - пояснил Андрей Шорец.

В целом перед городом стоит задача к II Европейским играм 2019 года ввести объекты со сверхнормативными сроками в эксплуатацию. "Принимаем меры, чтобы ее выполнить, работаем с инвесторами", - отметил Андрей Шорец.

Возводить торговый центр по ул. Притыцкого начали еще в 2013 году, комплекс должен был стать крупнейшим в Беларуси. Открыть его планировалось еще в 2017 году. Первоначально предполагалось, что здесь будет более 160 магазинов, гипермаркет, развлекательная зона для детей, боулинг, фудкорт.-0-