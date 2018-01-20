Республиканский праздник "Могилев - молодежная столица Беларуси 2018" пройдет 8-9 февраля

20 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Республиканский праздник "Могилев - молодежная столица Республики Беларусь 2018" пройдет 8-9 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко.

В мероприятии примут участие представители органов власти, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты, ученые, лауреаты международных конкурсов из числа студентов учреждений высшего образования, творческая молодежь Могилева. В программе молодежный форум, флешмобы, интерактивные площадки, мастер-классы, вручение сертификатов на экскурсионные поездки в Минск.

"Программа праздника будет насыщена разноплановыми мероприятиями с целью создания комфортной среды для самореализации молодежи, выявления новых идей и реализации инновационных программ, связанных с участием молодежи в политической, экономической и культурной жизни Беларуси. А завоеванный титул позволит городу на Днепре зазвучать по-новому, продемонстрировать себя с лучшей стороны, реализовать интересные проекты и идеи", - отметила Екатерина Музыченко.

"Молодежная столица" - это статус, который присуждается городу по результатам республиканского конкурса сроком на один год, в течение которого он получает возможность продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Молодежная столица реализует новые идеи, инновационные проекты с участием молодежи и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов.

Конкурс "Молодежная столица Беларуси" проводится третий год подряд. Первыми этого почетного звания были удостоены Барановичи, а в 2017 году эстафету перенял Полоцк. Организатором и идейным вдохновителем конкурса выступает Министерство образования.-0-