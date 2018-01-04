Ресурсный центр для детей с аутизмом открылся в Витебске

4 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На базе областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Витебске открылся ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА директор данного учреждения образования Маринэ Федорова.

В центре аккумулированы методическая база по данному профилю работы, необходимое оборудование и профессиональные специалисты, которые ведут коррекционные занятия с детьми, оказывают консультативную помощь их родителям и педагогам учреждений образования области, где обучаются дети с аутистическими расстройствами.

В настоящее время центр посещает более 20 детей из Витебска и Витебского района. Для каждого из них разработана индивидуальная программа с учетом особенностей ребенка, направленная на социализацию, повышение коммуникативных навыков, а для дошкольников - и подготовку к школе. Для родителей проводятся клубные встречи, в ходе которых они могут познакомиться и обсудить свой опыт, поддержать друг друга.

"Помощь центра востребована: по области сейчас насчитывается 120 детей, страдающих расстройствами аутистического спектра. При этом есть еще часть находящихся под наблюдением детей, диагноз которых пока не установлен", - подчеркнула Маринэ Федорова.

Работа по реализации данного проекта осуществляется при поддержке управления образования Витебского облисполкома за счет бюджетных средств. "Однако она еще в начале пути: в планах на ближайшую перспективу выделить под размещение центра отдельное помещение, укрепить его материально-техническую базу, расширить штат сотрудников", - добавила она.-0-