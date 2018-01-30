Ресурсный центр по робототехнике для учащихся создан в Белоозерске

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске Брестской области создан ресурсный центр по робототехнике для учащихся, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор городского Центра дополнительного образования детей и молодежи Наталья Дементей.

Ресурсный центр появился благодаря реализации проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Общий бюджет инициативы составил около 21,7 тыс. евро: Евросоюз выделил более 19 тыс. евро, остальную сумму - Березовский сыродельный комбинат. В частности, за счет этих средств приобретены ноутбуки, образовательные наборы конструкторов Lego WeDo и Mindstorms Education EV3 для детей разных возрастов, учебная литература.

Занятия по робототехнике в ресурсном центре посещают школьники от семи до 16 лет. Дети учатся работать в коллективе, развивать технические и языковые навыки, творческое мышление. Также инициатива предусматривает проведение мастер-классов, семинаров и круглых столов для преподавателей.

"В Центре дополнительного образования не первый год работают различные кружки технического творчества. У нас возникла идея добавить современное направление. Робототехника сейчас очень популярна, вызывает у детей интерес. В ресурсном центре школьники могут развивать инженерные навыки и получать опыт программирования", - отметила Наталья Дементей.

В настоящее время в ресурсном центре по робототехнике обучаются учащиеся учреждений среднего образования Белоозерска. В перспективе там планируется организовывать занятия и для сельских школьников.-0-