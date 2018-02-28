28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резиденты СЭЗ "Минск" планируют в 2018 году создать около 1,5 тыс. рабочих мест, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Ожидается, что экспорт продукции предприятий составит $1,25 млрд, объем иностранных инвестиций - не менее $250 млн, в том числе прямых на чистой основе - не менее $35 млн.

В 2017 году в СЭЗ создано около 1,5 тыс. рабочих мест, среднемесячная заработная плата работников составила Br1017, что выше уровня заработной платы по Минску в промышленном секторе экономики. Уплачено налогов в бюджет и внебюджетные фонды на сумму Br220,5 млн. Экспорт товаров превысил $1 млрд 124 млн. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное, этот показатель является самым высоким за весь период деятельности свободной экономической зоны.

Наилучших экономических показателей достигли УП "Адани", СООО "Мидеа-Горизонт", ООО "Неро Электроникс", СЗАО "Респекта", ООО "Запагромаш", группа компаний "Алютех", СЗАО "Белтелекабель", ЗАО "Катэк", УП "Завод электроники и бытовой техники "Горизонт". Освоены новые виды продукции (водонагреватели, рентгенотерапевтические аппараты, легковые автомобили, пассажирский транспорт), создана первая отечественная система "умного дома", обеспечивающая беспроводное управление устройствами различных типов как непосредственно на объекте, так и через интернет.

На территории СЭЗ "Минск" реализуется несколько инновационных проектов. Так, ООО "НаноКомпозит" организует производство полимерной продукции с применением наночастиц, ООО "Микро Генераторы Дизайн" - производство генераторов на основе элементов поверхностных акустических волн и др.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году с целью привлечения отечественных и иностранных инвестиций для создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, обеспечения благоприятных условий для экономического развития региона. С момента создания СЭЗ ее площадь увеличилась более чем в два раза и сегодня составляет 2,6 тыс. га. Здесь расположились 114 действующих предприятий-резидентов с белорусскими и иностранными инвестициями. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность.

За 20 лет существования СЭЗ привлечено инвестиций в основной капитал около $2 млрд (в том числе за последние 10 лет - $1,6 млрд), создано более 24 тыс. новых рабочих мест. Предприятия поставляют продукцию в 79 стран мира. В 2018 году планируется увеличение территории свободной экономической зоны до 2791,4 га за счет включения в ее границы земель в столице, Молодечно и Жодино.-0-