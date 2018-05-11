Роддом 6-й горбольницы признан лучшим в Минске - опрос

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родильный дом 6-й городской клинической больницы признан лучшим в Минске по результатам опроса женщин об их удовлетворенности опытом родов, сообщили БЕЛТА в общественном объединении поддержки семьи "Рождение".

В числе пяти врачей, за которых женщины оставили наибольшее количество положительных отзывов, четыре сотрудники этого роддома: Ирина Борис, Наталья Одинцова, Дмитрий Никитин, Елена Капустина. По результатам общественного мнения были определены и лучшие акушерки. Среди тех, кто получил наибольшее число положительных отзывов, двое из этого же учреждения здравоохранения - Данута Сидоренко и Елена Бруй. Родильному дому присвоен титул "Белы бусел" - символ семейной жизни и рождения детей.

В тройке лидеров также оказались родильный дом Минской области и РНПЦ "Мать и дитя".

Народное голосование проходило по инициативе общественного объединения поддержки семьи "Рождение" с 28 марта по 15 апреля. Женщинам предлагали заполнить онлайн-анкету, в которой нужно было оставить отзыв о роддоме, в котором они родили своего ребенка (детей), а также о врачах (акушерах), которые сопровождали их в родах. Информационно-исследовательский проект был приурочен к приезду в Минск доктора, ученого, создателя Научно-исследовательского центра первичного здоровья Мишеля Одена (Великобритания) для встреч с населением и медицинскими работниками.

За этот период около 1,5 тыс. женщин заполнили анкету с отзывами, 1 344 анкеты были приняты для подведения итогов. При обработке результатов учитывались такие критерии, как количество проголосовавших за учреждение здравоохранения, средняя отметка (по 5-балльной шкале), количество положительных отзывов, оставленных о медработниках в этом учреждении здравоохранения, и др.

В общественном объединении добавили, что для поддержания внимания общества и граждан к теме материнства, рождения детей, почета и уважения к труду медицинских работников, повышению доверия к медицинской помощи в родах планируется проводить подобные информационные кампании и в дальнейшем.-0-