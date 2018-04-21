Руководители Витебского облисполкома на субботнике благоустраивали мемориал в Россонах

21 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Руководство Витебского облисполкома посвятило сегодняшнюю трудовую акцию памяти известного уроженца региона Петра Машерова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

В год 100-летия выдающегося государственного деятеля, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда Петра Машерова представители облисполкома во главе с его председателем Николаем Шерстневым провели субботник в Россонах. Эта земля благодаря Машерову вошла в историю Великой Отечественной войны как край партизанской славы - здесь действовало организованное Петром Мироновичем подполье.

Участники трудовой акции возложили цветы к стеле на месте расстрела подпольщиков и на аллее Славы героям Россонщины, которая была открыта в феврале 2018 года к 100-летию Машерова.

Основным местом приложения сил стал мемориальный комплекс горпоселка Россоны. Здесь велись работы по благоустройству территории. Комплекс был возведен в 1965 году на месте захоронения более 2,5 тыс. советских воинов и партизан. Здесь же покоятся члены Россонской подпольной группы, расстрелянные фашистами 16 сентября 1942 года. Тогда была убита и мать Петра Машерова - Дарья Петровна.

Мемориальный комплекс имеет большое значение для патриотического воспитания подрастающего поколения. Ежегодно здесь проходят митинги ко Дню Победы, Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это место посещают гости Россонщины, сюда приезжают родственники и бывшие сослуживцы погибших из России, Казахстана, Узбекистана и других стран.-0-