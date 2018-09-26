Руководителя года в сфере образования определят в Гродненской области

26 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно сегодня принимает суперфинал конкурса профессионального мастерства "Руководитель года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном институте развития образования.
Цель мероприятия - повышение эффективности управленческой деятельности руководителей учреждений образования области.
"К участию в конкурсе приглашались руководители со стажем управленческой работы не менее трех лет, достигшие значимых результатов в возглавляемом ими учреждении образования", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования. Вначале состоялся заочный этап конкурса, по итогам которого было отобрано почти 30 финалистов - директора школ, заведующие детских садов, руководители учреждений профессионально-технического, среднего специального образования, а также учреждений дополнительного образование детей и молодежи.
Вначале конкурсанты пройдут тестирование по вопросам управленческой деятельности. Также им необходимо будет представить пятиминутное выступление с презентацией на тему "Формула успеха учреждения образования". Кроме того, они должны защитить управленческую инициативу в сфере образования. По итогам этих испытаний будут определены 4 участника суперфинала. Руководитель года станет известен после конкурсов по решению управленческих ситуаций и защите бизнес-плана по развитию внебюджетной деятельности учреждения образования.
Организаторами конкурса, который в регионе планируют сделать ежегодным, выступают главное управление образования Гродненского облисполкома, Гродненский областной институт развития образования, отраслевые профсоюзы.-0-
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