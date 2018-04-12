12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Румынии интересен опыт Гомельской области в сфере промышленности, АПК, лесного хозяйства. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану по итогам встречи с председателем Гомельского облисполкома Владимиром Дворником.

"Цель моего визита в Гомель - узнать лучше о потенциале региона и определить конкретные области, где мы могли бы продолжить наше двустороннее сотрудничество. Румынии интересен опыт Гомельской области в сфере промышленности, АПК, лесного хозяйства. Это основа вашего региона ", - сказал Виорел Мошану. Он подчеркнул, что двум сторонам важно определить спектр практических вопросов, которые должны быть решены: как найти партнеров, как им позволить контактировать. "Нужно, чтобы интерес, который существует с обеих сторон, конкретизировался", - добавил посол.

Во время встречи с губернатором обсуждались вопросы экономического и социального взаимодействия, пути наращивания товарооборота. По словам Виорела Мошану, его впечатлили также леса региона. "В беседе с губернатором родилась идея организовать встречу представителей лесного хозяйства Румынии и Гомельской области", - рассказал он.

Важность развития межрегиональных отношений отметил на встрече Владимир Дворник. "Для взаимопроникновения капиталов двух стран, для наращивания объема товарооборота необходимо развивать межрегиональное сотрудничество. Именно в таких отношениях можно получить самую высокую отдачу и в экономике, и в социально-культурной жизни", - убежден он.

Программа визита посла включала в том числе встречи с руководством областного центра, Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, СЭЗ "Гомель-Ратон", посещение промышленных предприятий.

Внешнеторговый оборот Гомельской области с Румынией за январь-февраль этого года составил $3,8 млн, темп роста к аналогичному периоду 2017-го - 112,2%. Экспорт сложился на уровне $3,6 млн. Основные позиции экспорта - черные металлы (65,7%), химические удобрения (11,4%), стекло (8,6%), газы (4,6%), химические нити (3%), продукция деревообработки (2,2%) и др. Из Румынии регион импортировал части насосов, лекарственные средства, шины и покрышки, контроллеры и электронные средства автоматики и др.-0-