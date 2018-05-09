Салют завершил празднования Дня Победы в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы в Минске завершилось салютом в 30 залпов, сообщает БЕЛТА.

Торжества начались с республиканской акции "Беларусь помнит" и возложения венков к монументу Победы в Минске. В церемонии приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, высшие должностные лица, руководители госорганов, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, представители молодежных и детских организаций, общественных объединений.

Во всех районах столицы 9 мая прошли культурные, спортивные, информационные и другие мероприятия. Главным местом проведения городского праздника стала площадка у Дворца спорта. В концертных программах приняли участие творческие коллективы и исполнители Минска, работала выставка-ярмарка мастеров народного творчества. В парке Победы был организован Всебелорусский приключенческий легкоатлетический "Забег отважных".

Вечером на площади Победы состоялся праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018". Построенный в формате киноконцерта, он включал популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции исполнялись в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. В программе приняли участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем стал народный артист России Лев Лещенко.

Праздничные акция, концерты, шествия и другие мероприятия по случаю 73-й годовщины Победы прошли также во всех регионах страны.

Праздничный салют 9 мая прогремел в пяти точках столицы: в районе площади Победы, у стелы "Минск - город-герой", в аэропорту Минск-1, в районе деревни Зацень и в микрорайоне Восточный. Таким образом, за салютом могло наблюдать максимальное число жителей и гостей Минска. Салюты были даны и в областных центрах страны.-0-

Фото Оксаны Манчук