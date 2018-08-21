Самого сильного гомельчанина выберут в День города

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-силовое состязание "Самый сильный гомельчанин" пройдет в областном центре в День города 15 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гомельской городской организации ОО "БРСМ" Екатерина Макаревич.

Турнир по силовому экстриму соберет участников на площадке возле медицинского университета. Претенденты на звание самого сильного гомельчанина будут поднимать бревно весом 75 кг, кантовать шины, удерживать вес на максимальное время, переносить два чемодана на расстояние 87,5 м , буксировать трактор МТЗ на 20 м. Ловкость и выносливость понадобится и при прохождении силовой скоростной эстафеты.

Соревноваться силачи будут в двух весовых категориях: до 95 кг и свыше 95 кг. Заявки принимаются до 14 сентября.

Кроме почетного титула, победители получат и ценные призы.

Одним из организаторов состязания выступает Гомельская городская организация ОО "БРСМ".-0-