Самой пожилой минчанке 106 лет

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самой пожилой минчанке - жительнице Московского района - 106 лет. Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович сегодня на пресс-конференции "Как отметят День пожилых в столице: мероприятия и акции, приуроченные к празднику", передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в Минске 64 долгожителя, перешагнувшие 100-летний рубеж, более 6 тыс. горожан старше 90 лет. На учете в органах по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома состоят около 479,5 тыс. получателей пенсий. Старше трудоспособного возраста чуть более 443 тыс. минчан - 22% населения столицы.

"В Минске, как и в республике, во всем мире, отмечается тенденция старения населения, потому забота о пожилых, повышение качества их жизни, предоставляемых услуг - приоритетная задача государства и властей столицы", - отметила Жанна Романович.

Среди тех, кто достиг возраста 60 лет и старше, преобладают женщины. Средняя продолжительность жизни минчан - 76,5 лет. Представительницы прекрасного пола живут почти на восемь лет дольше, чем мужчины.

Для того чтобы создать комфортные условия для жизни пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, в городе развивается безбарьерная среда, закупается низкопольный транспорт. На базе территориальных центров социального обслуживания населения открываются клубы по интересам.-0-