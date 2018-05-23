Самый большой задекларированный жителем Минска доход составил Br58,9 млн

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой задекларированный в Минске доход за 2017 год составил Br58,9 млн, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника ИМНС по Минску - начальник управления налогообложения организаций Ольга Кишко.

Жителю Центрального района города предъявлено Br7 млн подоходного налога.

Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц в текущем году подали около 11,7 тыс. минчан. По результатам перерасчета представленных деклараций 7,8 тыс. граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере Br36,4 млн, 330 гражданам подоходный налог в сумме Br993 тыс. возвращен в связи с предоставлением налоговых вычетов.

В Беларуси традиционно в начале года стартует декларационная кампания. Налогообложению подлежат доходы, полученные за рубежом, от продажи в течение календарного года двух и более легковых автомобилей, от продажи в течение пяти лет более одного объекта недвижимости или земельного участка (в эту категорию не входит имущество, которое отчуждалось и получено по наследству) и др.

Также необходимо подавать декларацию гражданам, получившим доходы в виде возврата взносов при прекращении строительства квартиры (либо в случае удешевления строительства) и получившим на них имущественный налоговый вычет, тем, кто получил выигрыши в интернет-казино, на интернет-площадках по игре в покер, квартиросдатчикам.-0-