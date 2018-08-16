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Санэпидслужба Минска запретила эксплуатацию шести пляжей столицы

Регионы 16.08.2018 | 16:48
Фото из архива
Фото из архива

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска запретила эксплуатацию шести пляжей Минска, сообщили БЕЛТА в службе.

Запрет распространяется на пляжи № 1, 8, 9 Заславского водохранилища, №2 Цнянского водохранилища и водохранилища "Дрозды", №1 на Комсомольском озере. Приостановлено купание детей и взрослых еще на пяти зонах отдыха - №№ 5-8 водохранилища "Дрозды", №6 Заславского водохранилища. Сняты ограничения с пляжа №4 водохранилища "Криница".

Всего за прошедшую неделю отобрано 32 пробы воды, из них 12 не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии). Оценено санитарное состояние 21 пляжа, на трех выявлены нарушения.-0-

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Теги
водоемы, купание, Минск
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