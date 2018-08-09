Санэпидслужба в I полугодии обнаружила просроченные продукты в 149 магазинах и кафе Минска

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба Минска в первом полугодии нашла просроченные продукты в 149 объектах торговли и питания, сообщили БЕЛТА в учреждении.
Отмечались факты реализации продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения температурного режима и условий хранения.
В целом по результатам контрольных мероприятий претензии у специалистов были по 1475 объектам. В адрес субъектов хозяйствования направлены рекомендации по устранению недостатков.
К административной ответственности привлечены 139 юридических лиц на общую сумму около Br73,2 тыс., оштрафованы 275 должностных лиц на Br55,1 тыс. Вынесены 103 предписания о запрете реализации товаров или о приостановлении деятельности, а также 455 предписаний об изъятии из обращения продукции весом около 4,3 тыс. кг.-0-
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