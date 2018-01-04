Санслужба Минской области изъяла более 168 кг небезопасной пищевой продукции за период праздников

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологической службой Минской области за время работы в усиленном режиме с 22 декабря по 4 января было изъято из обращения более 168 кг пищевых продуктов негарантированного качества и безопасности, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением гигиены питания Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Юрий Гузик.

Всего по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в период подготовки и проведения рождественских и новогодних праздников санэпидслужбой области составлено восемь протоколов об административном правонарушении, по которым наложено штрафов на сумму более Br1,1 тыс. Кроме того, в адрес субъектов хозяйствования направлены ряд предписаний и рекомендации по устранению выявленных нарушений: об изъятии из обращения пищевых продуктов негарантированного качества и безопасности; о сокращении ассортимента реализуемой продукции; о приостановлении деятельности объекта для проведения внеочередного санитарного дня и др. По представлениям органов госсаннадзора были привлечены к дисциплинарной ответственности 14 человек, из которых один работник освобожден от занимаемой должности.

В указанный период в связи с проведением массовых мероприятий и возможным риском увеличения количества случаев нарушений гигиенических требований, органами государственного санитарного надзора Минской области был усилен контроль за объектами продовольственной торговли, общественного питания и придорожного сервиса, а также за формированием и реализацией новогодних подарков. В каждом территориальном центре гигиены и эпидемиологии области были определены лица, ответственные за конкретные разделы санитарно-эпидемиологического обеспечения рождественских и новогодних праздников, в том числе с организацией дежурств.

Работниками санэпидслужбы также было рассмотрено и проведено 24 гигиенические экспертизы схем размещения точек выездной торговли пищевыми продуктами и биотуалетов в местах проведения культурно-массовых мероприятий. За время праздников ими посещено 602 объекта надзора, в 109 из них были выявлены различные нарушения требований саннорм.

"Благодаря проводимой органами госсаннадзора целенаправленной работе в период подготовки и проведения рождественских и новогодних праздников в Минской области удалось не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки и возникновения массовых (вспышечных) заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанных с производством и реализацией пищевых продуктов предприятиями и организациями", - констатировал Юрий Гузик.-0-