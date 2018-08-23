Сбор вторресурсов в Гомельской области в I полугодии увеличился на 7,8%

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сбор вторичных материальных ресурсов в Гомельской области в первом полугодии текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 7,8%, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-июне в области собрано 56,3 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР) (50,3% от годового плана). Это на 4,4 тыс. т, или на 7,8%, больше, чем в первом полугодии 2017-го", - сказал Андрей Сущевич. По его словам, для совершенствования системы обращения с отходами специалисты изучают имеющийся передовой опыт, вводятся дополнительные меры стимулирования населения, проводится масштабная информационная кампания и т.д.

Интенсивно в регионе ведется сбор полимерных отходов - 8,8 тыс. т (63% годового задания), стекла - 20,2 тыс. т (60%). Наращиваются темпы сбора изношенных шин - 3,8 тыс. т в январе - июне этого года, по итогам всего прошлого было собрано 5,9 тыс. т. Совершенствуется система сбора отработанных масел - собрано 1,2 тыс. т. В то же время в регионе заготовили 21,4 тыс. т макулатуры, что составляет 40,3% от годового задания. Не превысил 41% от плана и объем собранных отходов электрического и электронного оборудования - 0,98 тыс. т.

В целом, подчеркнул председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, уровень использования твердых коммунальных отходов в регионе составляет 27,4% от объема их образования (в среднем по республике - 17,6%).

Основные объемы вторичных материальных ресурсов собраны через структуры предприятий ЖКХ и организаций облпотребсоюза. При этом у предприятий ЖКХ региона есть 22 сортировочные станции твердых коммунальных отходов. За шесть месяцев текущего года на этих станциях было отсортировано 15,2 тыс. т вторсырья. Это больше по сравнению с первым полугодием 2017-го на 2,5 тыс. т. Уровень извлечения ВМР из общего количества поступивших на станции отходов составил 27,5%.

Андрей Сущевич акцентировал внимание на том, что эффективность работы станций напрямую зависит от качества отходов, поступающих на сортировку. "Уровень извлечения ВМР из коммунальных отходов, собранных раздельно, составляет более 57%. Такая эффективность работы станций сортировки обеспечена в Жлобинском, Мозырском, Речицком, Светлогорском районах и Гомеле. Если же на сортировку поступают смешанные коммунальные отходы, уровень извлечения ВМР не превышает 15%", - пояснил он, добавив, что для раздельного сбора мусора в регионе установлено 13,9 тыс. контейнеров.

Также на заседании было отмечено, что на 1 августа в регионе функционируют 189 объектов захоронения твердых коммунальных отходов: 28 полигонов и 161 мини-полигон. К концу нынешнего года количество эксплуатируемых мини-полигонов планируют сократить до 150.-0-