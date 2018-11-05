Сэкономленные за 2 года ТЭР обеспечили половину потребленной Минском в январе-сентябре энергии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в январе-сентябре наполовину был обеспечен электроэнергией и теплом за счет сэкономленных за предыдущие два года топливных ресурсов. Об этом сообщил сегодня начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Игорь Тур на оперативном совещании в столичной мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минску на 2018 год доведено задание по экономии 4,5%, или 170 тыс. т условного топлива. Практическое выполнение только за три квартала составило 4,6%, или в денежном выражении $25,5 млн. Минск в этой пятилетке перевыполняет предварительное задание по энергосбережению. По нарастающей уже сэкономлено 468 тыс. т условного топлива. Таким образом, в январе-сентябре население столицы на 50% потребляло сэкономленные топливные ресурсы за предыдущие два года", - сообщил Игорь Тур.

С точки зрения топливно-энергетического баланса снижение энергопотребления в значительной мере зависит от населения. В общей структуре потребления столицы 55% тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение и 30% электроэнергии приходится на население. "Поэтому так важна работа с людьми, внедрение энергосберегающих подходов во все сферы жизни человека", - подчеркнул начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР.

Большинство коммунальных предприятий Минска, а также республиканских выполняют задание по энергосбережению, за исключением некоторых: электроремонтного завода, Минского завода автомобильной комплектации, Минского подшипникового завода, ОАО "Камволь", местного отделения БЖД.

Доля местных ТЭР продолжает наращиваться. За 2 года и 9 месяцев пятилетки уже использовано 267 тыс. т местных видов топлива, то есть замещено 60 млн куб.м на сумму $15 млн.-0-