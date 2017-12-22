"Сельчанка" БСЖ поздравила с праздниками детей в реабилитационном центре "Ждановичи"

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отделение "Сельчанка" Белорусского союза женщин поздравило ребят реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи" с Рождеством и Новым годом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель отделения Регина Давидович.

В настоящее время в центре оздоравливаются около 400 ребят с 1-го по 11-й класс из пострадавших от чернобыльской катастрофы районов. "Это, как правило, дети из сельской местности, и для нас важно было поддержать их, поздравить с праздниками, - отметила Регина Давидович. - Для нас уже стало доброй традицией ежегодно посещать центр и поздравлять его пациентов".

Совместно с "Сельчанкой" ребят поздравили сотрудники посольства Китая в Беларуси, которые вручили детям подарки.

Мероприятие состоялось в рамках республиканской акции" Наши дети", которая проходит по всей стране. - 0-