Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 октября 2018, Сб
+15°C
Ясно EUR 2.4791
USD 2.1556
RUB 3.2386
Главное
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Президент
Беспилотники новой эры и робот-пулемет - Лукашенко продемонстрировали возможности нового вооружения
Президент
Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра
Политика
Квартиру в Минске выиграла покупательница "ГиперМолл", а на один из внедорожников от "Евроопт" претендовали сразу отец и дочь!
Общество
В Беларуси может появиться школа международного бакалавриата
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Фура и две легковушки столкнулись на МКАД
10:01 Происшествия
Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 7-20 октября
10:00 Культура
Около 100 белорусских военных примут участие в учении ОДКБ "Взаимодействие-2018"
09:53 Общество
Семья из Латвии приедет на конкурс "Мастера деревни" в Поставский район
09:41 Регионы
Брестские байкеры мотопарадом закроют сезон
09:19 Регионы
Лукашенко поздравил народного художника СССР Александра Шилова с юбилеем
09:10 Президент
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича с 75-летием
09:07 Президент
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:01 Регионы
Лукашенко: труд педагога - один из самых важных и благородных
09:00 Президент
Картина дня: новейшее белорусское вооружение, престиж труда учителя и Нобелевская премия мира
09:00 Общество
Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе
00:45 Калейдоскоп
Букингемский дворец ждет ремонт
00:01 Калейдоскоп
Британцы названы самой расточительной нацией в Европе
23:27 Калейдоскоп
В Саудовской Аравии на дороге нашли кровать с трупом
22:51 В мире
В Британии запустили очищающий воздух автобус
22:21 В мире
Спортивную площадку подарил Сергей Сидорский на 80-летие родной школе в Гомеле
22:00 Регионы
Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске 26 октября
21:42 Экономика
Столичное "Торпедо" победило "Минск", "Городея" и "Луч" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
21:29 Спорт
Эксперты ООН разработали план помощи жертвам землетрясения в Индонезии
20:30 В мире
Поляка приговорили к 6 месяцам колонии за въезд в Беларусь в обход пунктов пропуска
20:26 Происшествия
Все новости
Темы
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Семья из Латвии приедет на конкурс "Мастера деревни" в Поставский район

Регионы 06.10.2018 | 09:41
Бондарь. Фото из архива
Бондарь. Фото из архива

6 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодая семья из Резекненского края Латвии примет участие в открытом сельскохозяйственном конкурсе "Мастера деревни" в агрогородке Новоселки Поставского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

Официальные делегации из Резекненского края Латвии и Купишского районного самоуправления Литвы приедут в Поставы 6 октября. Сам конкурс "Мастера деревни" пройдет 7 октября. В нем примут участие пять семей: четыре из Поставского района и одна - из Латвии.

"Начнется конкурс с традиционного представления, участники расскажут о себе, своих увлечениях. Акцент решили сделать не на тяжелом сельском труде, а на ремесле и творчестве, поэтому каждая семья покажет выставку достижений и поделок. Конкурсанты поучаствуют в сельской спортивной эстафете. Хозяева будут переносить мешки с картошкой, колоть дрова, женам предстоит переносить воду и чистить овощи. Затем семьи ожидает очередной этап - им нужно будет удивить жюри фирменным блюдом. В финале мероприятия каждая команда нарисуют портрет своей семьи", - рассказали в райисполкоме.

Жюри подведет итоги и определит "мастеров деревни". Призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия получат все участники.

Организаторами конкурса выступили Поставский райисполком, райком БРСМ, районная организация РОО "Белая Русь" и профсоюзы.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, Поставы, сельское хозяйство
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4791 BYN 2.472 BYN 2.48 BYN
USD
2.1556 BYN 2.15 BYN 2.155 BYN
RUB
3.2386 BYN 3.22 BYN 3.237 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: я рад, что мои дети не стали золотой молодежью
Все видео

Фотоновости

Выставка фотографий "Наследие Беларуси" открылась во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

День учителя В Беларуси День учителя традиционно отмечается в первое воскресенье октября.
Вся инфографика
Президент
Фото из архива Лукашенко откровенно высказался о ситуации в армии и фактах дедовщины
Лукашенко поздравил народного художника СССР Александра Шилова с юбилеем
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Валентина Дудкевича с 75-летием
Политика
Сергей Румас Кочанова представила депутатам парламента премьер-министра
В Минске обсудят подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ
Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество
Экономика
Во время прогулки российских туристов по пойме Припяти. Фото из архива Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг до $250 млн
Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске 26 октября
БЖД в январе-сентябре увеличила на четверть контейнерный транзит Китай-Европа
Происшествия
Фото из архива Задержан водитель микроавтобуса, который попал в ДТП в Николаевской области
Фура и две легковушки столкнулись на МКАД
Поляка приговорили к 6 месяцам колонии за въезд в Беларусь в обход пунктов пропуска
Общество
"Зробім" чысцей! Минчан зовут убрать мусор вокруг озера под Минском
Около 100 белорусских военных примут участие в учении ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Картина дня: новейшее белорусское вооружение, престиж труда учителя и Нобелевская премия мира
Спорт
Арина Соболенко. Фото WTA Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Пекине
Столичное "Торпедо" победило "Минск", "Городея" и "Луч" сыграли вничью в чемпионате Беларуси по футболу
Минск и Городея примут стартовые встречи 24-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Технологии
Олег Артемьев. Фото Роскосмоса Экипаж корабля "Союз МС-08" с Олегом Артемьевым вернулся на Землю
Правительство Японии одобрило генное редактирование человеческих эмбрионов
БЖД планирует запустить мобильное приложение в 2019 году
Культура
Выставка фотографий "Наследие Беларуси" открылась во Дворце Независимости
Фестиваль Юрия Башмета пройдет в Минске 7-20 октября
Брестский театр кукол поставил пластический спектакль без слов
В мире
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тверской области/ТАСС Попавшая в ДТП под Тверью маршрутка работала нелегально
В Саудовской Аравии на дороге нашли кровать с трупом
В Британии запустили очищающий воздух автобус
Калейдоскоп
Ждун. Фото официального сайта Маргрит ван Брифорт Автор Ждуна создала новое фантастическое существо
Голливудские звезды Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подписали документы о разводе
Букингемский дворец ждет ремонт
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия