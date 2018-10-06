Семья из Латвии приедет на конкурс "Мастера деревни" в Поставский район

6 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодая семья из Резекненского края Латвии примет участие в открытом сельскохозяйственном конкурсе "Мастера деревни" в агрогородке Новоселки Поставского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Поставском райисполкоме.

Официальные делегации из Резекненского края Латвии и Купишского районного самоуправления Литвы приедут в Поставы 6 октября. Сам конкурс "Мастера деревни" пройдет 7 октября. В нем примут участие пять семей: четыре из Поставского района и одна - из Латвии.

"Начнется конкурс с традиционного представления, участники расскажут о себе, своих увлечениях. Акцент решили сделать не на тяжелом сельском труде, а на ремесле и творчестве, поэтому каждая семья покажет выставку достижений и поделок. Конкурсанты поучаствуют в сельской спортивной эстафете. Хозяева будут переносить мешки с картошкой, колоть дрова, женам предстоит переносить воду и чистить овощи. Затем семьи ожидает очередной этап - им нужно будет удивить жюри фирменным блюдом. В финале мероприятия каждая команда нарисуют портрет своей семьи", - рассказали в райисполкоме.

Жюри подведет итоги и определит "мастеров деревни". Призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия получат все участники.

Организаторами конкурса выступили Поставский райисполком, райком БРСМ, районная организация РОО "Белая Русь" и профсоюзы.-0-