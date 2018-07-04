Семнадцать бригад СМП будут дежурить на празднике "Купалье" в Александрии

4 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Семнадцать бригад скорой медицинской помощи будут дежурить на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

"Поскольку во время праздника ожидается более 100 тыс. гостей и участников, то и медицинское обслуживание должно быть на высоком уровне и доступным. В связи с этим на территории творческого проекта будут работать 15 бригад скорой медицинской помощи, в том числе 2 реанимобиля - детский и взрослый. В близлежащих населенных пунктах, Александрии и Копысе, будут нести круглосуточное дежурство по одной бригаде СМП", - рассказали в оргкомитете.

Амбулатория в агрогородке Александрия во время мероприятия будет работать круглосуточно, а райбольницы в Шклове и Копысе - и в выходной день, 8 июля, в штатном режиме. В дни праздника планируется усилить группу врачей в могилевских больницах, зарезервировать дополнительный коечный фонд в медучреждениях Орши. "Это обычные меры предосторожности, которые принимаются при таких масштабных мероприятиях на случай внештатных ситуаций. Мы должны быть готовы оперативно и качественно оказать любую медицинскую помощь", - подчеркнули собеседники.

Накануне мероприятия санэпидемслужба проведет санитарную обработку луговины Днепра от клещей. Всем субъектам торговли и общественного питания направлены рекомендации по соблюдению необходимых санитарных правил во время работы.

Праздник состоится 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. В первый раз он прошел в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком и Шкловский райисполком. Генеральный партнер проекта - ОАО "МТЗ-холдинг", генеральный информационный партнер - телеканал "ОНТ".-0-