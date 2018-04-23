Сенаторы провели мониторинг эффективности молочно-товарных комплексов Брестской области

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики провели мониторинг эффективности деятельности молочно-товарных комплексов Брестской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.
Сенаторы посетили ОАО "Октябрь-Агро" и ОАО "Боровица" Ивановского района, КСУП "Стытычевское" и ОАО "Парохонское" Пинского района, ОАО "Ровбицкое", ОАО "Журавлиное" и ОАО "Отечество" Пружанского района.
"Мониторинг показал, что по большинству изучаемых показателей отмечается устойчивый рост, животноводство в регионе развивается динамично. Во всех хозяйствах ведется целенаправленная работа по выращиванию ремонтного молодняка молочного направления, что в свою очередь в будущем позволит увеличить продуктивность молочного стада. Реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм (помещений под содержание ремонтного молодняка с механизированным кормлением) в основном ведется за счет собственных средств хозяйств", - отметили в пресс-службе.
Вместе с тем в большинстве хозяйств скот не отселекционирован по продуктивности и живому весу. "Это объясняется тем, что в хозяйствах области происходило резкое увеличение поголовья дойного стада за счет покупки молодняка из других хозяйств страны, имеющих различную продуктивность. Кроме того, при загрузке кормов из траншеи в кормосмесители некоторые хозяйства используют грейферные погрузчики, что ведет к потерям питательных веществ в корме при повторной его ферментации. Одним из резервов повышения роста продуктивности в молочном скотоводстве служит использование фрез для забора кормов из траншеи", - добавили в пресс-службе. Кроме того, отмечено, что в некоторых хозяйствах кормосмесь имела влажность более 70%, что говорит о несоблюдении сроков заготовки кукурузного силоса.
Мониторинг проводился в апреле по поручению председателя Совета Республики, уполномоченного представителя главы государства по Брестской области Михаила Мясниковича.-0-
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