26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Лапанович назначен начальником Минского областного управления МЧС, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Приказом МЧС от 25 апреля полковник внутренней службы Сергей Лапанович назначен начальником Минского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого же управления.-0-