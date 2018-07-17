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Сервисная зона для пересекающих границу открыта у пункта пропуска "Новая Гута"

Регионы 17.07.2018 | 13:44
Деревянные дубовые столы в летнем кафе построили работники Гомельского опытного лесхоза
Деревянные дубовые столы в летнем кафе построили работники Гомельского опытного лесхоза

17 июля, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Сервисная зона для пересекающих границу граждан открылась сегодня у пункта пропуска "Новая Гута", передает корреспондент БЕЛТА.

В новой сервисной зоне разместились два летних кафе на 70 посадочных мест. Здесь под навесом путешественники могут отдохнуть и перекусить. Предусмотрены также выносные дополнительные места и столики. Работает и торговая точка, установлен мангал для шашлыков. Рядом - площадка с четырьмя автоматами с прохладительными напитками, горячим чаем и кофе, стационарные туалеты. Для безопасности ожидающих сервисная зона ограждена от проезжей части турникетом.

"Учитывая сезонное увеличение потока транспорта, следующего за пределы Беларуси, что приводило к созданию очередей на приграничье, по поручению губернатора Гомельской области Владимира Дворника организована сервисная зона для комфортного пребывания пересекающих границу", - пояснил заместитель начальника управления - начальник отдела по вопросам обороны и правоохранительной деятельности Гомельского облисполкома Владимир Кравцов.

Как показывает статистика, по сравнению с прошлым годом нынешним летом грузо- и пассажиропоток увеличился примерно на 70%. "В первую очередь это происходит за счет туристических фирм, организующих туры к Черному морю. В этом году увеличилось количество минских и могилевских туроператоров. Также курсируют рейсовые автобусы. Массово отправляются на летний отдых в Украину граждане и на личном транспорте. Все это зачастую приводит к созданию очередей, однако имевшиеся на этом участке точки с продовольствием не справлялись с возникшей нагрузкой", - добавил Владимир Кравцов.

Объект с необходимой инфраструктурой был оборудован за три дня. Усилия аккумулировали представители Гомельского опытного лесхоза, отдела ЖКХ Гомельского райисполкома, Гомельского райпо, а также "Гомельавтодора".

Аналогичная площадка обустроена и в пункте пропуска "Новая Рудня" в Ельском районе. "Такого потока транспорта и очередей на этом участке нет, но сервис должен быть", - отметил Владимир Кравцов.

Представитель облисполкома также подчеркнул, что в пункте пропуска "Новая Гута" планируется внедрить электронную очередь. В планах также возведение полноценного комплекса с возможностью остановки на ночь.-0-

Фото Сергея Холодилина

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Гомельская область, граница
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