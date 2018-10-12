Сеть дорожных объектов Минска в январе-сентябре заметно усовершенствована

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в январе-сентябре установлено 6 новых светофоров, более 1 тыс. дорожных знаков, нанесено почти 340 тыс. кв.м разметки. Об этом сообщил директор КУП "СМЭП" Мингорисполкома Анатолий Жамоздик на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"За девять месяцев текущего года построено 6 светофорных объектов, выполнена реконструкция 3 и средний ремонт 10 светофорных объектов. Установлено 1175 дорожных знаков, заменено 2797. Установлено 3395 погонных метров дорожного ограждения, заменено более 6 тыс.м. Нанесено 339 тыс. кв.м. дорожной разметки, из них почти 39 тыс. кв.м термопластиком", - привел цифры Анатолий Жамоздик.

К началу учебного года особое внимание было уделено нанесению современной дорожной разметки вблизи школ.

Руководитель предприятия подчеркнул, что его службы ежедневно контролируют содержание дорожных объектов. На постоянном контроле находятся вопросы оперативного устранения несанкционированных надписей, частных объявлений, последствий действий вандалов. Ежедневно в городе по заявкам работают 24 экипажа, укомплектованные соответствующими специалистами и инженерно-техническими работниками.

" В настоящее время продолжаются работы по замене устаревших дорожных объектов на современные, созданию безбарьерной среды", - заключил Анатолий Жамоздик.-0-