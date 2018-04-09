Сеть велопарковок у станций метро Минска расширится

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велопарковок у станций метро в Минске станет больше, сообщили БЕЛТА в столичном метрополитене.

В связи с развитием велодвижения в Мингорисполкоме утвержден специальный план мероприятий. Один из его пунктов предписывает обеспечение велосипедными стоянками объектов торговли, социальной инфраструктуры и метро. За 2016 и 2017 годы пять парковочных конструкций появились у выходов из станций: по две у "Каменной Горки" и "Малиновки" и одна - возле "Уручье". Эти точки как наиболее востребованные были определены после встречи экспертов Минского велосипедного общества с представителями Минского метрополитена.

В мае 2018 года, по предварительному согласованию с администрациями Центрального и Первомайского районов столицы, планируется установить еще три П-образные велосипедные стоянки: одну у станции "Борисовский тракт" и две - на "Немиге".

Места размещения выбраны с учетом общественного мнения, Минское велосипедное общество провело опрос более 600 человек. Большинство респондентов согласились с тем, что велосипедные парковки около станций столичной подземки необходимы. При этом более половины опрошенных указали, что им доводилось парковать велосипеды около метро или вблизи расположенных объектов. Оказалось, что каждый четвертый респондент при передвижении в Минске регулярно комбинирует велосипед и подземный транспорт. Поэтому руководство Минского метрополитена продолжит создавать комфортные условия и для этой категории пассажиров метро.-0-