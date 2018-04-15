Сезон водного туризма на Августовском канале открыли гонками на байдарках

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Августовском канале сегодня открыли сезон водного туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 40 лет кряду новый сезон любители активного отдыха открывают фестивалем водного туризма "Неманская весна". Спортивный праздник собрал около 300 спортсменов из Беларуси, России и Украины. На одноместных и двухместных байдарках и катамаранах они соревновались в прохождении различных дистанций на бурной реке Осташанка, неподалеку от шлюза "Немново" на Августовском канале.

"Популярность такого вида отдыха растет. У нас на соревнованиях все больше молодежи, а ведь еще с десяток лет назад казалось, что водный туризм, походы - удел старшего поколения. Для спортсменов "Неманская весна"- возможность подготовиться к походам, проверить свои силы. Для иностранцев это также знакомство с Августовским каналом, туристическим потенциалом региона", - подчеркнул заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа. В этот раз фестиваль постарались сделать интересным не только для тех, кто увлечен водными походами.

На мероприятии организовали тест-драйв байдарок. При должном старании освоить управление таким плавсредством можно довольно быстро. Главное - сохранять равновесие, не делать резких движений, понять принцип работы веслом. После небольшой тренировки с инструктором любителю предлагают совершить первое самостоятельное путешествие.

Наиболее популярные маршруты на Августовском канале - походы по самому каналу и реке Осташанке с выходом в Неман, а также по живописной реке Черная Ганча. Как рассказали на турбазе в Немново, прокатный парк байдарок несколько лет назад начинался с 5 экземпляров. Сейчас здесь для любителей отдыха предлагают 35 байдарок и планируют увеличить количество вдвое.

Один из инструкторов-байдарочников представил самодельный каяк. На изготовление плавсредства у него ушло около двух с половиной часов и определенное количество обрезков пропиленовых труб, скотча и упаковочной пленки. Не обошлось и без краш-тест каяка: как выяснилось, на воде он держится.

Развлекали гостей и другими испытаниями. Например, в программу фестиваля включили полеты на метле над рекой и конкурс обжор с поеданием на скорость тушенки. Открыли фуд-корт, площадку настольных игр, детскую полосу препятствий. В вечернюю программу включили традиционные для турслетов песни у костра.

Очередной фестиваль продолжил еще одну традицию. Год назад к началу туристического сезона на турбазе Немново появилась скульптура бобра-инструктора с веслом. Сегодня компанию ему составила гостеприимная хозяйка-бобриха: она с караваем в руках встречает гостей. Выбор "моделей", говорят здесь, не случаен - именно бобры чувствуют себя полноправными хозяевами этих мест. Сфотографироваться на память с бобрами может каждый. Организаторам предложили с каждой "Неманской весной" увеличивать количество скульптур бобров на базе, возможно, уже в следующем году семья пополнится бобрятами.

Как сообщил начальник управления по эксплуатации Августовского канала областного предприятия "Гродномелиоводхоз" Эдмунд Юткевич, начал курсировать по каналу и прогулочный теплоход. Поездки востребованы как у белорусских туристов, так и у гостей из-за рубежа. Возможность посещать Августовский канал без визы сказывается на росте туристического интереса к водной артерии. Причем путешествуют туристы-водники не только на байдарках. В прошлом сезоне по каналу прошли около 90 частных яхт: их владельцы путешествовали таким образом по всей части белорусско-польской водной артерии.

Соревновательные и развлекательные мероприятия продолжатся также 16 апреля. Организаторами "Неманской весны" выступают Министерство спорта и туризма и ОО "Республиканский туристско-спортивный союз", управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-

Фото Леонида Щеглова.