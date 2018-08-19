Шерстнев: при модернизации предприятий в Орше хочется услышать мнение жителей города

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При модернизации предприятий в Орше хочется услышать мнение и жителей города. Об этом на телеканале "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" рассказал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"При решении вопросов модернизации и развития предприятий Орши хочется услышать мнение и жителей города, которое в данном случае для нас очень важно", - отметил Николай Шерстнев.

Губернатор Виебской области также отметил ответственность каждого работающего человека, который должен понимать, что только всем вместе можно навести порядок на улице, в доме, где проживаем, на производстве. "Кто, если не мы?" - констатировал Николай Шерстнев.-0-