Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны на Форуме регионов

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией.

Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.-0-