Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны на Форуме регионов

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.
Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией.
Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.-0-
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