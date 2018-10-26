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Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны на Форуме регионов

Регионы 26.10.2018 | 10:34
Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Шесть документов о сотрудничестве областей Беларуси и Украины подписаны сегодня на пленарной части I Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, Брестский облисполком заключил договор о межрегиональном сотрудничестве с Ровенской областной государственной администрацией и соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией. Также с Запорожской областью будет сотрудничать и Могилевский облисполком.

Два документа с украинскими регионами подписал Минский облисполком: соглашение с Запорожской облгосадминистрацией и меморандум с Киевской облгосадминистрацией.

Руководители Гомеля и Днепра поставили подписи под соглашением о дружбе и сотрудничестве.-0-

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Теги
Беларусь, Брестская область, Гомель, Минский облисполком, Могилевская область, сотрудничество, Украина
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