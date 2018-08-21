Шкловский район первым в области преодолел стотысячный рубеж по намолоту зерна

21 августа, Шкловский район /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Труженикам Шкловского района сегодня вручили благодарность от председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского в связи с намолотом 100 тыс. т зерна, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии, которая состоялась в деревне Новые Комсеничи, приняли участие представители руководства Могилевского облисполкома и Шкловского райисполкома, руководители хозяйств Шкловского района, механизаторы и водители, занятые на отвозке зерна, лучшие фермеры.

"Мне очень отрадно присутствовать на таком знаковом событии, - отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - В области уборочная страда зерновых подходит к завершению - осталось убрать около 6% посевных площадей. Приятно то, что в очень непростых погодных условиях, которые характеризуются недобором урожая зерновых и зернобобовых культур, мы сегодня встретились по хорошему поводу: кадры Шкловского района в очередной раз подтвердили свой профессионализм, мужество и стремление показать, как нужно работать на земле и в непростых условиях добиваться высоких результатов".

По словам губернатора, символично и то, что эта встреча проходит в фермерском хозяйстве "Новый быт" Александра Коновалова, который принял трудовую эстафету от своего отца. "Такая преемственность поколений и желание работать на земле говорит о том, что труд хлебороба пользуется большим уважением и всемерно поддерживается. И я уверен, что и в дальнейшем люди с удовлетворением будут трудиться на своей малой родине, добиваться высоких результатов", - уверен Владимир Доманевский.

Председатель облисполкома тепло поблагодарил лучших тружеников Шкловского района с достигнутыми результатами и вручил председателю Шкловского райисполкома Василию Витюнову благодарность в связи с намолотом 100 тыс.т зерна. В свою очередь председатель райисполкома передал губернатору символический сноп колосьев нынешнего урожая, а передовик-механизатор Виктор Мильто (ОАО "Александрийское") - хлебный каравай.

Руководителям сельхозоорганизаций, лучшим фермерам, механизаторам и водителям, занятым на отвозке зерна Шкловского района, были вручены грамоты, а также хлебные караваи с первого урожая.-0-