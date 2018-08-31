Школа-новостройка открывается 1 сентября в минском микрорайоне Брилевичи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа-новостройка №204 открывается в минском микрорайоне Брилевичи 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Учреждение образования в нынешнем году примет 700 учеников, сформировано четыре параллели 1-11-х классов. Учебный процесс здесь организован в одну смену. Первоклассники будут обучаться в отдельном крыле, где расположены четыре классных кабинета, несколько гардеробов, спальни с 84 кроватками.

Кроме того, в здании есть актовый зал на 307 мест, конференц-зал на 160 мест, просторная столовая, буфет. Территория оснащена камерами наружного наблюдения.

Школа может гордиться своей спортивной базой: для ребят оборудованы два тренажерных, один гимнастический и хореографический залы, тир, бассейн, во дворе - по две волейбольные и баскетбольные, одна теннисная площадки, куда заниматься спортом приглашают всех жителей района. В перспективе здесь предполагается открывать спортивные классы.

Также школьникам предложат записаться на кружок по 3D-моделированию, который будут вести сотрудники технопарка БНТУ "Политехник", или стать участниками научно-познавательного проекта "Умный Минск".

1 сентября новоселье справит и средняя школа №99 в Первомайском районе, которая прошла капитальный ремонт. Здесь проведена тепловая модернизация, перепланировка помещений под современные нормы. Заменены инженерные коммуникации, усилены конструкции, обновлены оборудование и мебель, благоустроены спортивные площадки.-0-