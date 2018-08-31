Школа-новостройка открывается 1 сентября в минском микрорайоне Брилевичи

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа-новостройка №204 открывается в минском микрорайоне Брилевичи 1 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Учреждение образования в нынешнем году примет 700 учеников, сформировано четыре параллели 1-11-х классов. Учебный процесс здесь организован в одну смену. Первоклассники будут обучаться в отдельном крыле, где расположены четыре классных кабинета, несколько гардеробов, спальни с 84 кроватками.
Кроме того, в здании есть актовый зал на 307 мест, конференц-зал на 160 мест, просторная столовая, буфет. Территория оснащена камерами наружного наблюдения.
Школа может гордиться своей спортивной базой: для ребят оборудованы два тренажерных, один гимнастический и хореографический залы, тир, бассейн, во дворе - по две волейбольные и баскетбольные, одна теннисная площадки, куда заниматься спортом приглашают всех жителей района. В перспективе здесь предполагается открывать спортивные классы.
Также школьникам предложат записаться на кружок по 3D-моделированию, который будут вести сотрудники технопарка БНТУ "Политехник", или стать участниками научно-познавательного проекта "Умный Минск".
1 сентября новоселье справит и средняя школа №99 в Первомайском районе, которая прошла капитальный ремонт. Здесь проведена тепловая модернизация, перепланировка помещений под современные нормы. Заменены инженерные коммуникации, усилены конструкции, обновлены оборудование и мебель, благоустроены спортивные площадки.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.432 BYN
|2.429 BYN
|2.434 BYN
|USD
|2.0839 BYN
|2.081 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.0618 BYN
|3.055 BYN
|3.065 BYN