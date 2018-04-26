Школьники из Нарочской СШ №1 впервые поучаствуют в заседании клуба "Юный дипломат" в Год малой родины

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники из Нарочской СШ №1 Мядельского района впервые примут участие в заседании клуба "Юный дипломат", которое 26 апреля состоится в Минске в Доме дружбы с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси Кезбан Нилваны Дарамы, сообщает БЕЛТА.

Основная тема этой англоязычной встречи - молодежная проблематика и вопросы образования. Приезд из глубинки школьников, которые изучают английский язык, инициировала в рамках Года малой родины выпускница этой школы (обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА, член президиума Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, член правления БСЖ Алина Гришкевич). В числе других мероприятий, инициатором которых она стала на своей малой родине, - митинги-реквиемы в сожженной в годы войны деревне Шкленниково (где погиб и ее прадед), а также серия посвященных композитору Шостаковичу белорусско-французских концертов в Мядельском районе.

Встреча в Доме дружбы проводится во взаимодействии Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами и посольства Турции в Беларуси, а также при поддержке Мядельского райисполкома.-0-