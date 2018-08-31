Школьники Минской области в Неделю допобразования поучаствуют в викторинах и игровых экскурсиях

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьников Минской области приглашают принять участие в играх и мастер-классах Недели учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая пройдет 3-8 сентября, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Масштабные мероприятия, посвященные Году малой родины, запланированы в эти дни во всех центрах творчества, расположенных на территории центрального региона.

Слуцкий центр детского творчества организует мини-презентации объединений по интересам, познакомит гостей с миром искусства: в гостиной "Театр-микс" состоится презентация образцовых театральных коллективов учреждения. Кульминацией недели станут зажигательные шоу-программа "Центр-Праздник.by" и флешмоб "В ритмах ЦДТ".

В Центре творчества детей и молодежи Солигорского района, помимо выставок, будут организованы презентации деятельности педагогов центра и тематические экскурсии. Для детей и родителей подготовили концерты, мастер-классы и увлекательные игровые программы. В эти в городе будет активно работать еще одно учреждение допобразования - Центр туризма и краеведения детей и молодежи Солигорского района. Учащиеся и их родители смогут познакомиться с деятельностью объединений по интересам краеведческого и туристического направлений, узнать об экскурсионных маршрутах центра. Гости попробуют свои силы в туристской эстафете, пробегут дистанцию по спортивному ориентированию и поучаствуют в краеведческой викторине.

На будущей неделе Узденский районный центр творчества детей и молодежи приглашает на виртуальную экскурсию в "Мир, придуманный нами" и на выставку детского творчества. Посетителей ожидают конкурс рисунков на асфальте и интеллектуальный турнир, посвященный малой родине. А вот в центре творчества детей и молодежи "Свiтанак" Пуховичского района желающие смогут принять участие в "Необыкновенных приключениях в Центре творчества", танцевальном флешмобе, шахматном и шашечном турнирах.

Для гостей центра творчества детей и молодежи Дзержинского района подготовили презентационные площадки творческих объединений, веб-путешествие и квиз. Кроме того, будут работать экспресс-занятия, творческие лаборатории и пленэр юных художников. Можно будет сделать снимок у фотозоны #happymoments и поиграть ростовыми фигурами в "Шахматном королевстве". Интересные мероприятия подготовил Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи. Среди них - экскурсия-игра, викторины и танцевальный ринг. Детям представят интерактивные площадки, презентации кружков, обзорные экскурсии, показательные выступления учащихся и концерты художественной самодеятельности.

Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина в Смиловичах приглашает желающих принять участие в флешмобе и творческом марафоне "Талантов много не бывает". Дети и родители смогут посетить выставки, мастер-классы и игровые площадки, присоединиться к экскурсионной программе в "Пространстве Хаима Сутина".

Цель всех этих мероприятий - комплектование детских объединений по интересам, в которых дети и учащиеся смогут максимально раскрыть свои способности и задатки.-0-