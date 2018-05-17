Школьные библиотекари обменяются опытом на республиканском семинаре в Полоцком районе

17 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Школьные библиотекари обменяются опытом на IV республиканском семинаре-фестивале "Современная школьная библиотека как центр личностного развития обучающихся", который будет проводиться 17-18 мая в Полоцке и Новополоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном институте развития образования.

Мероприятие объединит около 40 представителей библиотечной общественности из регионов Беларуси. Сегодня на базе учреждений образования Полоцкого района пройдет обсуждение традиционных проектов и методов работы, а 18 мая, - инновационных, в том числе использования технологии дополненной реальности в деятельности школьного библиотекаря.

Специалисты поделятся опытом работы в духовно-нравственном направлении, сотрудничества библиотеки и семьи в воспитании любви и интереса к книгам у детей. Участники представят выставки, посвященные Году малой родины. В частности, мини-книг формата А6 с QR-кодами в рамках акции "Малая Радзіма - вялікая любоў", продемонстрируют также раритетные издания. Коллеги из Шумилино презентуют выставку "Book folding па-беларуску". Библиотекари дали вторую жизнь старым списанным книгам, создав из их страниц объемное слово "Беларусь" с очертаниями орнамента по краям.

Первая половина второго дня фестиваля будет посвящена белорусской литературе, затем пройдет демонстрация инновационных проектов. Участники семинара познакомятся с редактором MBook Editor, предназначенным для самостоятельного создания электронных книг и альбомов, а также онлайн-редактором LearningApps, в котором можно разработать интерактивные упражнения. Будет представлена выставка "живых" книг. Также состоится награждение участников областного конкурса буктрейлеров "Да духоўнасці праз кнігу". Все материалы семинара будут обобщены и опубликованы в информационно-методическом бюллетене, выложены в облачном хранилище.

Для гостей подготовлена обзорная экскурсия по Полоцку с посещением Музея белорусского книгопечатания, Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря и музея образования в средней школе №16.

Фестивальное движение школьных библиотек зародилось в 2012 году в Минске, его инициатором выступила Республиканская научно-педагогическая библиотека. В декабре 2014-го в Осиповичах Могилевской области проводился второй фестиваль. А в мае 2016-го опытом работы поделились коллеги Брестской области. Фестиваль является своеобразным мостом между регионами, служит для расширения творческих связей, обмена идеями и опытом работы школьных библиотекарей.-0-