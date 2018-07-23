Школьные ярмарки начинают работу в Гродненской области

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области начинают работу школьные ярмарки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг облисполкома.

В регионе сохранилась практика проведения подобных ярмарок и работы нестационарных торговых объектов, реализующих товары школьного ассортимента на площадках, примыкающих к торговым объектам, на рынках, а также в центральных частях городов.

"В Лиде школьные товары реализуются на территории у Дома торговли. Площадки по продаже товаров школьного ассортимента функционируют еще в 7 районах области. В дальнейшем будет осуществляться планомерное наполнение данных площадок, наиболее активно они будут работать в августе - начале сентября", - отметили в управлении торговли и услуг. В Гродно, например, школьная ярмарка начнет работу 30 июля. Разместится она на территории, прилегающей к гипермаркету "Алми" по проспекту Космонатов. Ярмарка будет работать без выходных с 11 до 19 часов.

В торговых объектах региона идет накопление товаров школьного ассортимента - швейных изделий, бумажно-беловых и канцелярских товаров и др. В продаже представлено более 370 моделей одежды делового стиля, более 300 - обуви, свыше 100 моделей ранцев и рюкзаков. Все эти товары в основном отечественного производства.

В регионе подсчитали, сколько в среднем будет стоить собрать ребенка к школе. Ориентировочная стоимость комплекта одежды для учеников 1-11 классов для мальчиков составит от Br66,3 до Br99,8, для девочек - от Br61,3 до Br82,3. Ориентировочная стоимость оптимального набора школьно-письменных и канцелярских принадлежностей, представленных в продаже в торговых объектах, составляет для 1-4 классов Br60-78, для 5-11 классов Br45,8-83,3.

В период подготовки к учебному году предприятия торговли региона, в том числе и сетевые магазины, готовят зоны по реализации школьных товаров. Уже более 600 магазинов области осуществляют торговлю товарами для школы, из них более 200 реализуют одежду и обувь.-0-