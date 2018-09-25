25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швеция заинтересована в развитии экономического и туристического сотрудничества с Минской областью. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон сегодня на встрече с председателем Миноблисполкома Анатолием Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока что шведские компании и туристы мало знают о Беларуси. Наша главная задача - представлять интересы Швеции, но заодно мы собираем как можно больше информации о вашей стране, в частности Минской области, чтобы дать возможность представителям шведских компаний поездить по регионам, посмотреть логистику. У них есть интерес к белорусским предприятиям различных сфер экономики, а также к санаторному туризму", - отметила Кристина Юханнессон.

Познакомиться с регионами Беларуси позволяет 30-дневный безвизовый режим. По словам посла, ранее, во время действия 5-дневного безвиза, шведские туристы успевали посмотреть только Минск. "А теперь появилась возможность показать им другие знаковые объекты и маршруты вашей страны", - подчеркнула она.

Больше узнать о потенциале белорусских предприятий в скором будущем шведы смогут и не выезжая за пределы своей страны. "Инвестиционные возможности Беларуси будут представлены шведским компаниям в Стокгольме. Детали еще будут прорабатываться: определим, в каком формате, с какими участниками пройдет мероприятие. Предположительно, встреча состоится в конце ноября", - рассказала Кристина Юханнессон.

Анатолий Исаченко представил послу ряд проектов, которые реализуются в Минской области. Он рассказал о возведении Нежинского ГОКа компанией ИООО "Славкалий" в Любанском районе, строительстве Белорусской национальной биотехнологической корпорации по производству аминокислот в Пуховичском районе, о проектах в сфере экологии - по переработке мусора и созданию станций обезжелезивания.

В этом году началась разработка проекта по созданию в столичном регионе парка развлечений типа "Диснейленда". "На территории Минской области в направлении аэропорта мы присмотрели место. Нужны денежные вливания в размере $400-500 млн. Если кого-то заинтересует проект, то мы открыты для сотрудничества", - сказал Анатолий Исаченко.

Кристина Юханнессон посещает Минскую область с 25 по 28 сентября. Она намерена побывать на крупных предприятиях региона, в числе которых Слуцкий сыродельный комбинат, "Беларуськалий", Минское производственное кожевенное объединение, "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг". Также запланировано открытие выставки "Швецыя вачыма беларусаў" на базе Слуцкой районной центральной библиотеки.-0-