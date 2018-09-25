Силичи и Логойск входят в топ-10 популярных курортов у россиян для горнолыжного отдыха в СНГ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силичи и Логойск входят в топ-10 популярных курортов у россиян для горнолыжного отдыха. Такие данные предоставило БЕЛТА аналитическое агентство "ТурСтат".
В рейтинге курортов стран СНГ и Грузии, популярных для горнолыжного отдыха российских туристов зимой 2018-2019 годов, Силичи находятся на четвертом месте, Логойск - на восьмом.
По данным "ТурСтата", на горнолыжных курортах в Беларуси планируют отдых в среднем на 7 дней. Зимний отдых обойдется в белорусских Силичах и Логойске дешевле, чем где-либо в странах СНГ.
В первой тройке рейтинга - горнолыжные курорты Шымбулак в Казахстане, Гудаури в Грузии и Шахдаг в Азербайджане.
Рейтинг составлен по результатам анализа планируемых турпоездок в зимний сезон-2018/2019.-0-
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