17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сказочный Цмок поселится на Августовском канале, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском районном культурно-информационном центре.

В районе шлюза Домбровка 19 мая проведут праздник народных сказок и легенд "У госці да Аўгустоўскага Цмока". Откроется мероприятие театрализованным представлением, главную роль в котором сыграет Цмок и его сказочные друзья. Главный персонаж предстанет в образе собирателя сказок и легенд.

"Сказки будут звучать со сцены, но в сказочную атмосферу можно будет окунуться и на многочисленных интерактивных площадках. Часть из них будет посвящена белорусскому фольклору. Участников познакомят с народными играми, многие из которых уже позабыты, - рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. - Таже у гостей будет возможность посмотреть спектакли традиционной батлейки".

Кроме того, начинает работу "Радио Августовский канал". Неподалеку от сцены оставят ящик для пожеланий и поздравлений. Ведущие концертной программы их озвучат. Запланировано и чтение сказок по заявкам, проведение книжного фри-маркета: обменять можно будет книги сказок.

"Для тех, кто сам не прочь придумать сказку, проведем необычный творческий конкурс. На одной из площадок будут заготовлены листы, ручки, карандаши: любой желающий сможет представить или свою сказку, или фантазию на сказочную тему, или творчески переработать на современный лад какую-то давнюю историю, сообщили в Гродненском районном культурно-информационном центре. - Определим сразу нескольких победителей. Также лучшие работы войдут в сборник "Сказки Августовского канала".

Праздник, который проводят впервые, намерены сделать ежегодным, поэтому сборник будет постоянно пополняться.

Спортивные, культурные, развлекательные мероприятия будут проводиться на Августовском канале каждые выходные на протяжении всего летнего сезона, отметили в Гродненском районном культурно- информационном центре. -0-