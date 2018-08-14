Скидки до 50% будут на общегородской школьной ярмарке в Минске

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скидки до 50% будут на общегородской школьной ярмарке "Пора в школу!", которая пройдет в Минске 18-19 августа. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист по связям с общественностью Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Светлана Шитикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарка будет работать на площадке возле Дворца спорта с 10.00 до 17.00. "Кроме одежды, обуви, галантереи, канцелярских принадлежностей, представят развивающие игры, учебно-методическую литературу, литературу для внеклассного чтения и другие сопутствующие товары. На площадке будут размещаться торговые организации столицы, а также предприятия со всей страны. Покупателям будут скидки на отдельные виды товаров до 50%", - сказала Светлана Шитикова.

На ярмарке организуют прием заявок на бесплатную подгонку одежды. Запланированы демонстрация моделей одежды и обуви, развлекательная программа. Будут работать объекты общественного питания.

Светлана Шитикова также отметила, что в настоящее время накоплены запасы школьных товаров для удовлетворения покупательского спроса до 1 сентября и в течение всего учебного года. Уже реализовано более 135 тыс. единиц швейных изделий, 45 тыс. единиц трикотажных изделий и 27 тыс. пар обуви.-0-