Скульптуру Менеска и памятный знак Лютеранскому предместью предлагается установить в Минске

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской институт благоустройства и городского дизайна подготовил предложения по установке в Минске скульптурной композиции "Менеск"и памятного знака Лютеранскому предместью, сообщила на оперативном совещании в мэрии директор предприятия Светлана Борисович, передает корреспондент БЕЛТА.

Скульптура богатыря-чародея Менеска, который по легенде построил на берегу Свислочи каменную мельницу, может появиться на пересечении улиц Комсомольская и Немига, в настоящее время рассматривается несколько вариантов размещения композиции.

По обращению немецкой общины ведется работа над проектом памятного знака Лютеранскому предместью на пересечении улиц Волоха и Либкнехта. Предложено восемь вариантов знака, из которых посольство Германии одобрило два - в виде "книги жизни" и разрушенной арки кирхи.

Кроме того, институт разработал архитектурную концепцию реконструкции фасадов комплекса зданий в квартале улиц Веры Хоружей, Якуба Коласа, Кульман, объектов застройки, прилегающей к территории стадиона "Динамо", предложения по совершенствованию рекламного оформления города.

Всего в 2017 году предприятие выполнило проектно-изыскательских работ на Br483,6 тыс.-0-