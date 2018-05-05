Следователей Беларуси и России соберет международный турнир по мини-футболу в Жлобине

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый международный турнир управления Следственного комитета по Гомельской области по мини-футболу пройдет сегодня в Жлобине, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Турнир, который проводится во второй раз, посвящен Дню Победы. На спортивную площадку Центра олимпийского резерва выйдут 8 сборных команд. За места на пьедестале почета поборются представители центрального аппарата Следственного комитета Беларуси, следственного управления СК России по Брянской области, УСК по Гомельской области и Минску, а также областной прокуратуры, управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, УВД Гомельского облисполкома, войсковой части 1242. Победителям вручат кубки и дипломы.

"Конструктивное взаимодействие между следователями Беларуси и России, а также представителями других ведомств налажено в профессиональной деятельности. Организация совместного полезного досуга способствует развитию сотрудничества", - сказала Мария Кривоногова.

Планируется также, что участники турнира побывают у памятника детям-жертвам Великой Отечественной войны в Красном Береге, где возложат цветы и минутой молчания почтут память погибших.-0-